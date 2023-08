Hatlerdorf mit Kantersieg gegen Schruns!

Details Sonntag, 27. August 2023 02:47

Der Start ins neue Spieljahr ging für FC Schruns mit dem 2:9 gegen Hatlerdorf vollends daneben: Aus den ersten drei Begegnungen holte Schruns nicht einen Zähler. Trainer Burhan Yilmaz stören allerdings die zwei Gegentore, ansonsten hat sehr viel gepasst!

Burhan Yilmaz, Trainer SC Elektro Graf Hatlerdorf: „Der Dreier war für uns zu keinem Zeitpunkt gefährdet, sodass wir uns voll auf unsere Aufgaben konzentrieren konnten. Der Platz war megaschwer zu bespielen, aber da wir den Sack in der ersten Halbzeit bereits zugemacht haben, war es ein guter Fußballnachmittag für uns. Ärgerlich sind die zwei Gegentore, die zu vermeiden gewesen wären. Das ist das einzige, was ich meinen Jungs ankreiden muss! Ansonsten hat natürlich vieles gepasst Unsere Offensive mit Reinaldo, Fabinho und Volkan Akyildiz haben gezeigt, wie es laufen kann, wenn wir uns in einen Rausch spielen. Jetzt gilt es den Fokus auf Gaissau zu setzen und uns voll und ganz auf das nächste Spiel zu konzentrieren!“

Im Klassement machte Hatlerdorf einen Satz und rangiert nun auf dem fünften Platz. In dieser Saison sammelte SC Hatlerdorf bisher zwei Siege und kassierte eine Niederlage.

Die Abwehrprobleme von FC Schruns bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst.

Hatlerdorf tritt am kommenden Samstag bei SV Gaissau an, Schruns empfängt am selben Tag ERNE FC Schlins.

Landesliga: SC Hatlerdorf – Intersport FC Schruns, 9:2 (5:0)

86 Reinaldo Batista Caetano 9:2

79 Fabio Ezequias Rodrigues de Freitas 8:2

75 Eigentor durch Enaldo Santos Costa Filho 7:2

68 Volkan Akyildiz 7:1

66 Jonas Ganahl 6:1

52 Volkan Akyildiz 6:0

45 Volkan Akyildiz 5:0

35 Reinaldo Batista Caetano 4:0

26 Volkan Akyildiz 3:0

9 Reinaldo Batista Caetano 2:0

6 Volkan Akyildiz 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.