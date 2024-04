RW Langen spielt in Nüziders groß auf

Details Montag, 29. April 2024 21:47

Autohaus Rudi Lins FC Nüziders konnte Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3.

Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, RW Langen hatte sie letztendlich mit 1:0 für sich entschieden.

Aleksandar Umjenovic brachte sein Team in der 28. Minute nach vorn. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Langen. Der Gast traf zum 2:0 (62.). Kevin Müller gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen (85.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug RW Langen FC Nüziders 3:0.

Zu mehr als Platz 13 reicht die Bilanz von Autohaus Rudi Lins FC Nüziders derzeit nicht. Der Heimmannschaft muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Landesliga markierte weniger Treffer als FC Nüziders. Autohaus Rudi Lins FC Nüziders musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da FC Nüziders insgesamt auch nur vier Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Autohaus Rudi Lins FC Nüziders verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden.

Trotz des Sieges bleibt Langen auf Platz sieben. Acht Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über FC Nüziders ist RW Langen weiter im Aufwind.

Nächster Prüfstein für Autohaus Rudi Lins FC Nüziders ist TSV Altenstadt (Mittwoch, 11:00 Uhr). Langen misst sich am selben Tag mit FC Viktoria 62 Bregenz (10:30 Uhr).

Landesliga: Autohaus Rudi Lins FC Nüziders – Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen, 0:3 (0:1)

85 Kevin Müller 0:3

62 István Mihály 0:2

28 Aleksandar Umjenovic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.