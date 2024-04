FC Schruns spielt mit SW Bregenz Amateure Katz und Maus

Details Montag, 29. April 2024 21:47

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Intersport FC Schruns und SW Bregenz Amateure mit dem Endstand von 8:0.

Auf dem Papier ging FC Schruns als Favorit ins Spiel gegen SW Bregenz Amateure – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel bei SW Bregenz Amateure hatte Schruns schlussendlich mit 5:1 gewonnen.

In Topform präsentierte sich Simon Maier, der einen lupenreinen Hattrick markierte (2./7./17.) und SW Bregenz Amateure einen schweren Schlag versetzte. Kurz vor der Pause traf David Berthold für Intersport FC Schruns (44.). Das überzeugende Auftreten des Gastgebers fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Der fünfte Streich von FC Schruns war Oleksandr Diachynskyi vorbehalten (55.). Schruns ließ den Vorsprung in der 62. Minute anwachsen. Rückstand und Unterzahl – nachdem Aleksandar Stojanovic von SW Bregenz Amateure auch noch die Ampelkarte kassiert hatte, schienen die Felle davongeschwommen zu sein (83.). Intersport FC Schruns gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (89.). Am Ende fuhr Schruns einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte FC Schruns bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man SW Bregenz Amateure in Grund und Boden spielte.

Bei Intersport FC Schruns präsentierte sich die Abwehr angesichts 36 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (37). Der Sieg über SW Bregenz Amateure, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt FC Schruns von Höherem träumen. Acht Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat Schruns momentan auf dem Konto. Intersport FC Schruns beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

SW Bregenz Amateure bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Landesliga. Die Abstiegssorgen des Gasts sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Mit erschreckenden 48 Gegentoren stellt SW Bregenz Amateure die schlechteste Abwehr der Liga. SW Bregenz Amateure kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Siege waren zuletzt rar gesät bei SW Bregenz Amateure. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon fünf Spiele zurück.

Nächster Prüfstein für FC Schruns ist METZLER Werkzeuge SK Brederis (Mittwoch, 15:00 Uhr). SW Bregenz Amateure misst sich am selben Tag mit SV Gaissau (13:00 Uhr).

Landesliga: Intersport FC Schruns – SW Bregenz Amateure, 8:0 (4:0)

89 Hozan Issa 8:0

72 Jonas Ganahl 7:0

62 Hozan Issa 6:0

55 Oleksandr Diachynskyi 5:0

44 David Berthold 4:0

17 Simon Maier 3:0

7 Simon Maier 2:0

2 Simon Maier 1:0

