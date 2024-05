Spannende Wendungen: FC Schlins besiegt Hatlerdorf mit 3:1

Details Mittwoch, 01. Mai 2024 16:01

In der 19. Runde der Landesliga stand das Kräftemessen zwischen dem ERNE FC Schlins und dem SC Hatlerdorf auf dem Programm, ging es im Duell zwischen dem Tabellendritten und dem Zweitplatzierten für beide Teams um wichtige Punkte. Die Hausherren setzten sich am Feiertag mit 3:1durch und fanden mit dem neunten Saisonsieg Anschluss ans Vorderfeld der Tabelle. Das Spiel, das lange Zeit ausgeglichen schien, bot in der zweiten Halbzeit dramatische Wendungen, einschließlich eines Eigentors und einer roten Karte.

Ein ausgeglichener Anfang und eine zweite Halbzeit voller Action

Die erste Halbzeit des Spiels verlief ohne Tore, obwohl beide Teams gute Chancen hatten, in Führung zu gehen. Die ersten Minuten zeigten bereits, dass die Mannschaften gut aufgestellt waren. Schlins hatte eine gute Chance, als ein heimischer Angreifer Gästegoalie Furkan Kilic überlupfte, der Ball landete jedoch auf dem Netz. Hatlerdorf antwortete mit eigenen Angriffen, konnte aber auch nicht den entscheidenden Treffer setzen. Trotz Anstrengungen von beiden Seiten ging die erste Halbzeit ohne Tore zu Ende, was die Spannung für die zweite Halbzeit steigerte.

Die entscheidenden Momente

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag, als Emanuel Stadler in der 55. Minute für die Hausherren das erste Tor des Spiels erzielte. Dieser Treffer brachte die Gastgeber in Führung, doch die Freude währte nicht lange. Hatlerdorf antwortete schnell mit einem Tor durch Reinaldo Caetano in der 57. Minute, was das Spiel wieder ausglich. Die Spannung auf dem Spielfeld und den Rängen stieg, als beide Teams nach der Führung suchten.

Die entscheidenden Momente der Partie folgten in den letzten Minuten der Begegnung. Hakan Öztürk brachte Schlins in der 79. Minute erneut in Führung, ein Treffer, der das Momentum des Spiels zu Gunsten der Gastgeber kippte. Kurz darauf, in der 83. Minute, wurde die Hoffnung der Gäste auf ein Comeback durch ein unglückliches Eigentor - Dzemo Neslanovic beförderte die Kugel ins eigene Tor - zunichte gemacht, was den Spielstand auf 3:1 erhöhte. Diese Wendung wurde noch durch eine rote Karte für den Hatlersdorfer Fabio Rodrigues de Freitas verschärft, was die Gäste in einer schwierigen Position zurückließ. Trotz der fünf Minuten Nachspielzeit gelang es den dezimierten Gästen nicht, das Blatt zu wenden, und das Spiel endete mit einem 3:1-Sieg für FC Schlins.



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Julian Kerschbaumer erstellt.

