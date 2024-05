Hatlerdorf kann nach Sieg in Langen am 30. Mai 2024 den Sack Richtung Aufstieg zumachen!

Details Sonntag, 26. Mai 2024 23:26

In einem hart umkämpften Match der 23. Runde in der Landesliga sicherte sich der SC Hatlerdorf einen verdienten 2:0 Auswärtssieg gegen RW Langen. Die Gäste zeigten sich besonders in der zweiten Halbzeit überlegen und nutzten ihre Chancen konsequent. Reinaldo Batista Caetano und Fabio Ezequias Rodrigues de Freitas waren die Matchwinner mit ihren entscheidenden Toren.

Anpfiff und ausgeglichene erste Hälfte

Das Spiel begann energiegeladen, als der Schiedsrichter die Partie zwischen dem RW Langen und dem SC Hatlerdorf anpfiff. Die Anfangsphase war von intensiven Zweikämpfen und hohem Tempo geprägt, wobei beide Teams versuchten, früh im Spiel die Kontrolle zu übernehmen. RW Langen, bekannt für ihr kraftvolles Spiel zu Hause, versuchte, Druck aufzubauen und die Gäste in ihre eigene Hälfte zu drängen. Der SC Hatlerdorf hielt jedoch gut dagegen und ließ wenige klare Chancen zu.

Trotz einiger vielversprechender Angriffe von beiden Seiten mangelte es an Präzision im letzten Drittel, und die erste Halbzeit endete, wie sie begonnen hatte, mit einem 0:0 Unentschieden. Beide Teams schienen sich der Bedeutung des Spiels bewusst zu sein und gingen mit Bedacht vor, um nicht in Rückstand zu geraten.

Entscheidende Momente in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause kam der SC Hatlerdorf mit erneuerter Energie aus der Kabine. Ihre Geduld zahlte sich schließlich in der 60. Minute aus, als Reinaldo Batista Caetano einen brillanten Moment hatte. Er verwandelte eine scharfe Hereingabe mit einem präzisen Schuss ins Netz und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Dieses Tor gab dem SC Hatlerdorf merklich Auftrieb, und sie begannen, das Spielgeschehen zu dominieren.

RW Langen versuchte verzweifelt, den Ausgleich zu erzielen, und öffnete dabei Räume für Konterangriffe des SC Hatlerdorf. In der 90. Minute, als RW Langen alles nach vorne warf, nutzte Fabio Ezequias Rodrigues de Freitas eine weitere Chance für die Gäste. Mit einem kraftvollen Lauf durch die Mitte und einem präzisen Abschluss erzielte er das 0:2 und sicherte somit den Sieg für SC Hatlerdorf. Dieses späte Tor sorgte für große Erleichterung bei den Gästen und deren Anhängern.

Die verbleibenden Minuten und die Nachspielzeit reichten RW Langen nicht aus, um das Blatt zu wenden. Als der Schlusspfiff ertönte, bestätigte das Endergebnis von 0:2 den Sieg für den SC Hatlerdorf, der sich über drei wichtige Punkte freuen konnte. Dieser Sieg könnte entscheidend sein in ihrem Bestreben, in der Tabelle weiter nach oben zu klettern.

Burhan Yilmaz, Trainer SC Elektro Graf Hatlerdorf: „Nach den erfreulichen Ergebnissen am gestrigen Tag hat meine Mannschaft verstanden, dass es einzig und allein um drei Punkte ging. Wir haben das Spiel mit viel Ballbesitz kontrolliert und konnten auf dem tollen Rasen unser Spiel gut aufziehen. Bis auf zwei Unachtsamkeiten, welche für ein wenig Gefahr gesorgt haben, hatte meine Defensive alles im Griff und somit geht der 2:0-Sieg absolut in Ordnung. In der ersten Halbzeit hätten wir durch herausgespielte Möglichkeiten bereits führen können, sind aber mit einem 0:0 in die Kabine gegangen. Am kommenden Donnerstag werden wir mit aller Macht den Aufstieg in die Vorarlbergliga fixieren und uns für die harte Arbeit belohnen. Gratulation an mein Team, die eine reife, abgezockte und spielerisch teilweise sehr gute Partie!“

Landesliga: Langen : Hatlerdorf - 0:2 (0:0)

91 Fabio Ezequias Rodrigues de Freitas 0:2

60 Reinaldo Batista Caetano 0:1

