Koblach meldet lange Liste an Abgängen – BW Feldkirch gibt Testspielprogramm bekannt

Details Donnerstag, 29. Juni 2023 00:29

Die Saison 2023/24 in der Vorarlbergliga ist ausgelost! Die Ligareform hat die Anzahl der Mannschaften auf vierzehn reduziert, das Starterfeld hat sich massiv geändert. Jede Menge Aufsteiger aus der Landesliga, jede Menge Mannschaften die in die Eliteliga wechseln durften. Peter Dach FC Koblach muss auf sehr viele Spieler in der kommenden Saison verzichten, das erste Punktespiel wird am zweiten Augustwochenende zu Hause gegen Sparkasse FC BW Feldkirch angepfiffen. BW Feldkirch hat sofort wieder den Wiederaufstieg geschafft und auch das Testspielprogramm bereits fixiert.

Lange Liste an Abgängen in Koblach

„Dominik Kirchmann, Dursun Karatay, Tobias Ritter, Victor Profit, Raphael Martin, Dominik Mair, Bahattin Bilgic, Simon Winkel, Florian Gstöhl und Raphael Gächter verlassen uns! Besonders schmerzt das Karriereende von Koblach-Legende Churchi. Der 31-Jährige hat sich dazu entschieden, sich vorerst voll und ganz seinem Berufsleben und seiner Familie zu widmen. Dutti ist im Winter 2021 vom FC Hörbranz zum FCK gewechselt und konnte sich direkt zum Fan-Liebling durchsetzen. Durch seine zahlreichen Treffer war er maßgeblich am Aufstieg in die Vorarlbergliga beteiligt. Ab kommender Saison wird er für den VfB Bezau auflaufen. Tobi hat sich in der jetzigen Frühjahrsrunde leider eine schwere Knieverletzung zugezogen. Auch er hat sich dazu entschieden, seine aktive Spielerkarriere vorerst auf Eis zulegen. Vic hat uns mit seinen Abwehrkünsten die ganze Saison 22/23 vor so einigen Toren bewahren können. Da er sich einer sportlich größeren Herausforderung stellen möchte, zieht es ihn nun zum Eliteligaligisten SC Göfis. Raphi, unsere Nummer sieben, zieht es nach drei Jahren in Koblach zum Aufsteiger FC BW Feldkirch. Domi möchte sich gerne nach sechs Jahren FCK einer neuen Herausforderung stellen und wechselt zum Landesligisten FC Sulz.

Baho kehrt nach Leihende wieder zum VfB Hohenems zurück. Auch unsere Youngsters Simon Winkel, Florian Gstöhl und Raphael Gächter werden sich aufgrund von Studium/Auslandsjahr ab jetzt vorzeitig zurückziehen. Wir sagen Danke für alles und wünschen euch alles Gute für die Zukunft!“ (Quelle Peter Dach FC Koblach faceboook)

BW Feldkirch startet wieder in der Vorarlbergliga!

„Ein Jahr Landesliga war für den Sparkasse FC BW Feldkirch dann doch genug. Mit dem direkten Wiederaufstieg und einem neuen Trainer-Team in der Hinterhand geht man frohen Mutes an die kommende Vorarlbergliga-Spielzeit 2023/24 heran. Das erste Training geht am Montag, dem 3.7.23, im Waldstadion Feldkirch über die Bühne. In derselben Woche steht bereits das erste Kräftemessen auf dem Programm, wo sich Feldkirchs große Liebe am Freitag, dem 7.7.23, dem Landesliga-Aufsteiger ERNE FC Schlins auf dem 4er Platz gegenübersteht (Anpfiff: 19 Uhr). Den runden Abschluss bestreiten die Feldkircher beim Stadtnachbarn SC Tisis am Freitag, dem 28.07.23, Anpfiff: 19 Uhr! Am 18.7.23 geht es gegen Rankweil, am 22. Juli gegen Göfis. Am ersten Augustwochenende trifft BW im VFV Cup auswärts auf Rätia Bludenz.!“ (Quelle: Sparkasse FC BW Feldkirch facebook)

