Schwarzenberg meldet neun Kaderzugänge!

Ordentlich verstärkt hat der MEVO FC Schwarzenberg den Kader für die kommende Saison 2023/24 der Vorarlbergliga puncto Qualität, aber auch in der Breite. Am zweiten Augustwochenende 2023 startet die Liga in die neue Saison, Schwarzenberg wird zum Auftakt auswärts gegen Großwalsertal antreten.

Kaderzugänge im Sommer 2023 von Schwarzenberg im Kurzportrait

Clemens Olsen: Welcome back Clemi! Die letzten beiden Jahre verbrachte er beim FC Egg in der Eliteliga und kann dort auf viele Einsätze und gute Spiele zurückblicken. Nun ist er endlich wieder zurück an alter Wirkungsstätte. Wir freuen uns sehr, mit Clemi unseren verlorenen Sohn wieder in Schwarzenberg zu haben.

David Pölz: Sehr erfreulich, dass sich mit David ein Schwarzenberger nach ein paar Saisonen in unserem 1b dazu entschieden hat, voll anzugreifen. Der sehr talentierte Torhüter wird neben Einsergoalie Markus Greber und Muhammet Nurten unser Torhütergespann bilden. Auf einen erfolgreichen Start im "Oas", David!

Klemens Metzler: Endlich haben wir es geschafft, ihn in die Kräherau zu holen! Klemens kommt vom FC Egg und kann offensiv sehr variabel eingesetzt werden. Mit seiner Routine wird er unserem jungen Team sicher weiterhelfen - wir freuen uns auf jeden Fall schon auf seine Einsätze im Dress des FCS.

Luca Nußbaumer: Luca komplettiert das Dreiergespann, welches zuvor beim FC Egg unter Vertrag stand. Wir wünschen Luca, dass er sich bei uns in dieser Saison weiterentwickeln kann und hoffen, ihn bei zahlreichen Spielen auf dem Platz zu sehen.

Marco Trost: Mit Marco haben wir einen jungen, sehr talentierten Neuzugang vom DSV zu verzeichnen. Er ist sehr flexibel einsetzbar und wird damit unser Spiel sicherlich bereichern. Marco kommt vorerst leihweise für ein Jahr zu uns in die Kräherau.

Shawn William Kobe Bereuter: Vom FC Alberschwende zu uns lotsen konnten wir mit Kobe einen weiteren jungen, sehr talentierten Spieler. Der Mann mit dem klingenden Namen überzeugt vor allem mit seiner Abschlussstärke, was dem Spiel unserer Offensive noch mehr Möglichkeiten verleihen wird.

Christoph Fleisch: Christoph ist mit knapp 40 Jahre der Papa in unserer Mannschaft. Er wechselt vom FC Höchst zu uns und soll unserer Defensive noch mehr Stabilität verhelfen. Von seiner großen Erfahrung (zahlreiche Spiele in der Regionalliga sowie Eliteliga) werden sicherlich sämtliche Teamkameraden profitieren.

Bruno Rafael Lovisaro: Mit Bruno haben wir einen spielstarken 6er für uns gewinnen können, der in der letzten Saison bereits in Kennelbach sein Können gezeigt hat. Er soll die Fäden ziehen im neuformierten FCS-Mittelfeld und wir alle freuen uns schon sehr darauf, ihn auf dem Schwarzenberger Fußballplatz zu sehen.

Laurentius Becherer: Aus beruflichen Gründen hat Laurent seine Zelte seit Beginn des Jahres in Schwarzenberg aufgeschlagen, wovon seit Kurzem auch wir als Verein profitieren. Er kommt mit der Empfehlung von zahlreichen Toren aus Deutschland zu uns und hat das Zeug, der künftige Gerd Müller vom FCS werden.

Wir alle wünschen ihm eine erfolgreiche Saison und einen gelungenen Start in seiner neuen Heimat.Wir wünschen allen ‚Neulingen‘ einen guten Start bei unserem FCS!

(Quelle: MEVO FC Schwarzenberg facebook)

