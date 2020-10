FC Lustenau holt Punkt beim Tabellendritten Fussach

Details Dienstag, 20. Oktober 2020 11:48

Achtungserfolg für das sehr junge Team des FC Lustenau in der dreizehnten Runde der Vorarlbergliga. Beim poolfolio SC Fussach konnte ein Punkt mitgenommen werden – ein gutes Spiel – am Ende torlos. Fussach hat damit den dritten Tabellenplatz an Bizau verloren, die gegen Hard 4:2 erfolgreich waren. Der FC Lustenau verbessert sich auf Platz acht der Tabelle.

Fussach vergibt Strafstoß

Philipp Eisele, Trainer FC Lustenau: „Fussach hatte in den ersten dreißig Minuten mehr vom Spiel und Mete Dastan war über ihre rechte Seite enorm gefährlich - er war der beste Mann am Platz! Nach dreißig haben wir das System ein wenig umgestellt und kamen besser ins Spiel. Alex Asiu hatte eine hundertprozentige Chance auf das 1:0. Fussach hat dann einen Elfmeter verschossen - Noah Küng hielt den Elfer sehr gut.

Fussach hatte über das Spiel die besseren Chancen, aber wir haben die Null gehalten und auswärts gegen den Tabellendritten einen Punkt geholt. In der Offensive hatten wir zu wenig Durchschlagskraft. Meine doch junge Mannschaft - Durchschnitt einundzwanzig Jahre - hat das aber gut gemacht und mit viel Einsatz und Wille den Punkt geholt. Mehr war an diesem Nachmittag leider nicht drinnen!“

Bester Spieler poolfolio SC Fussach: Mete Dastan

Bester Spieler FC Lustenau: Noah Küng (Tor)