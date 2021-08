Lochau remis gegen Bizau – Hard macht mit Sieg gegen Ludesch Boden gut

Details Montag, 30. August 2021 11:47

Zwei Aufsteiger, vier Absteiger – sechs Mannschaften werden in der laufenden Saison 21/22 der Vorarlbergliga die Klasse verlassen. Mit Lochau gibt es einen klaren Tabellenführer – obwohl es in Runde neun nur zu einem 4:4 gegen Bizau gereicht hat. Am Tabellenende schaut es für BW Feldkirch kritisch aus – Nullnummer gegen Schruns war zwar der erste Punkte, aber bereits sieben fehlen auf den rettenden Platz. Der FC Hard hat mit einem 1:0 Erfolg gegen den SV Frigo Ludesch Boden auf die Tabellenspitze gut gemacht.

Hard dominant – aber dann wackelt der Dreier gegen Ludesch doch noch!

Christian Tschofen, sportlicher Leiter FC Hard: „Absolut verdienter Sieg des FC Hard! Wir waren eigentlich das ganze Spiel überlegen und hatten sehr gute Chancen das Spiel weit höher und klarer zu gewinnen. Leider ließen wir viele gute Möglichkeiten liegen und am Schluss können wir froh sein, dass wir nicht noch den Ausgleich hinnehmen mussten. Der entscheidende Treffer ist uns schon in der 16. Minute durch Samir Luiz Sganzerla gelungen!“

Beste Spieler FC Hard: Lucas Alves Gomes

Die Tabellenspitze schiebt sich zusammen!

Dramatisches Spitzenspiel zwischen Leader Lochau und Bizau – nach neunzig Minuten trennt man sich 4:4. Damit ist das zweite Remis von Lochau perfekt – bei sechs Siegen. Immer noch drei Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger und dieser ist Göfis - nach einem 3:2 gegen den Fc Lustenau. Fussach schiebt sich mit einem 5:0 gegen Meiningen auf Platz drei, Hard ist die neue Nummer vier. Abwärts geht es für Alberschwende – Platz vier nach einem 4:4 gegen Nenzing. Gar vier Plätze runter muss Höchst – eine 1:4 Heimniederlage gegen Andelsbuch. Großes Gedränge am Tabellenende – nicht weniger als vier Mannschaften müssen heuer absteigen. Für BW Feldkirch schaut es schon ziemlich düster aus – gegen Schruns gelingt zwar mit einem 0:0 der ersten Punkt, aber auf den rettenden Platz fehlen bereits sieben Punkte. Ebenfalls in der roten Zone Ludesch, Meiningen und Schruns, aber die drei haben zumindest Kontakt zum restlichen Feld.

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!