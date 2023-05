FC Alberschwende steht nach Sieg in Hard ganz oben!

Details Sonntag, 07. Mai 2023 03:49

FC Alberschwende gewann das Samstagsspiel gegen Hard mit 4:2. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FC Sohm Alberschwende heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Nach den 90 Minuten im Hinspiel waren die beiden Kontrahenten ohne einen Torerfolg mit jeweils einem Punkt auseinandergegangen.

Paul Sohm brachte FC Hard in der 35. Minute ins Hintertreffen. Aus der Ruhe ließ sich die Heimmannschaft nicht bringen. Sie erzielte wenig später den Ausgleich (36.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Volkan Akyildiz brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Alberschwende über die Linie (52.). Julian Maldoner versenkte die Kugel zum 3:1 für den Ligaprimus (64.). Elvis Alibabic ließ sich in der 68. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:3 für Hard. Mit dem 4:2 sicherte Maldoner FC Sohm Alberschwende nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (70.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee siegte der Gast gegen FC Hard.

Hard hat auch nach der Pleite die vierte Tabellenposition inne. Die gute Bilanz von FC Hard hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Hard bisher 14 Siege, vier Remis und sieben Niederlagen.

Nach 25 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für FC Alberschwende 56 Zähler zu Buche. Alberschwende erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

FC Hard tritt am kommenden Samstag bei FC Lustenau 1907 an, FC Sohm Alberschwende empfängt am selben Tag KFZ Hagspiel FC Hittisau.

Vorarlbergliga: FC Hard – FC Sohm Alberschwende, 2:4 (1:1)

70 Julian Maldoner 2:4

68 Elvis Alibabic 2:3

64 Julian Maldoner 1:3

52 Volkan Akyildiz 1:2

36 Benedikt Boehler 1:1

35 Paul Sohm 0:1

