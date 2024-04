FC Sulzberg beendet in Bezau die Negativserie

Details Samstag, 27. April 2024 00:24

VfB Bezau und FC Sulzberg boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Sulzberg hat mit dem Sieg über Wälderhaus VfB Bezau einen Coup gelandet.

Im Hinspiel hatte VfB Bezau bei FC Sport Haschko Sulzberg triumphiert und einen 3:1-Sieg für sich beansprucht.

Vor einer Kulisse von 250 Zuschauern war es Yannick Alber, der das 1:0 für FC Sulzberg erzielte. Martin Gigler nutzte die Chance für das Schlusslicht und beförderte in der 30. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Die Hintermannschaft von Wälderhaus VfB Bezau ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Für das 1:2 des Gastgebers zeichnete Jakob Natter verantwortlich (75.). Die komfortable Halbzeitführung von Sulzberg hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Tobias Fröwis schoss den Ausgleich in der 86. Spielminute. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Levin Luis Gmeiner noch einen Treffer parat hatte (88.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug FC Sport Haschko Sulzberg VfB Bezau 3:2.

Trotz der Niederlage belegt Wälderhaus VfB Bezau weiterhin den neunten Tabellenplatz. VfB Bezau verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und acht Niederlagen. Vor sechs Spielen bejubelte Wälderhaus VfB Bezau zuletzt einen Sieg.

FC Sulzberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für den Gast ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Die Defensive von Sulzberg muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 38-mal war dies der Fall. FC Sport Haschko Sulzberg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, sechs Unentschieden und neun Pleiten. FC Sulzberg beendete die Serie von sieben Spielen ohne Sieg.

Am kommenden Dienstag tritt VfB Bezau bei FC Mohren Dornbirn Juniors an, während Sulzberg einen Tag später SV frigo Ludesch empfängt.

Vorarlbergliga: Wälderhaus VfB Bezau – FC Sport Haschko Sulzberg, 2:3 (0:2)

88 Levin Luis Gmeiner 2:3

86 Tobias Fröwis 2:2

75 Jakob Natter 1:2

30 Martin Gigler 0:2

19 Yannick Alber 0:1

Details

