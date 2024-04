FC Riefensberg glückt in Meiningen nur der Ehrentreffer

Details Montag, 29. April 2024 23:00

SK Meiningen spuckte Riefensberg in die Suppe und gewann deutlich mit 5:1. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Fliesen Jams FC Riefensberg gestanden.

Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass FC Riefensberg der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Im Hinspiel war SK CHT Austria Meiningen mit 0:5 krachend untergegangen.

Kaum hatte die Partie begonnen, brachte Mario Mathis das Heimteam vor 150 Zuschauern mit 1:0 in Führung. Adrian Hagen erhöhte für SK Meiningen auf 2:0 (35.). Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf Simon Kühne zum 3:0 zugunsten von SK CHT Austria Meiningen (40.). Der tonangebende Stil von SK Meiningen spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Mit dem 4:0 von Mateo Herceg für SK CHT Austria Meiningen war das Spiel eigentlich schon entschieden (47.). Thomas Waldner erzielte in der 70. Minute den Ehrentreffer für Riefensberg. Den Vorsprung von SK Meiningen ließ Igor Jovicic in der 73. Minute anwachsen. Letztlich fuhr SK CHT Austria Meiningen einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Im Tableau hatte der Sieg von SK Meiningen keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zwölf. SK CHT Austria Meiningen bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, fünf Unentschieden und neun Pleiten. Nach fünf sieglosen Spielen ist SK Meiningen wieder in der Erfolgsspur.

Fliesen Jams FC Riefensberg belegt mit 26 Punkten den fünften Tabellenplatz. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des Gasts im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 44 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Vorarlbergliga. Acht Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat FC Riefensberg derzeit auf dem Konto. Riefensberg verliert weiter an Boden und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von Fliesen Jams FC Riefensberg. Nach der Niederlage gegen SK CHT Austria Meiningen ist FC Riefensberg aktuell das defensivschwächste Team der Vorarlbergliga.

Am nächsten Mittwoch reist SK Meiningen zu SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal, zeitgleich empfängt Riefensberg Keckeis Installationen SV Frastanz.

Vorarlbergliga: SK CHT Austria Meiningen – Fliesen Jams FC Riefensberg, 5:1 (4:0)

73 Igor Jovicic 5:1

70 Thomas Waldner 4:1

47 Mateo Herceg 4:0

40 Simon Kühne 3:0

35 Adrian Hagen 2:0

5 Mario Mathis 1:0

