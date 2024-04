Johannes Sturn analysiert den Erfolg von Ludesch gegen Bizau

Details Dienstag, 30. April 2024 00:05

Mit einem 2:1 Erfolg endete das Match zwischen SV frigo Ludesch und Kaufmann Bausysteme FC Bizau an diesem 18. Spieltag. Damit bleibt Ludesch nach Verlustpunkten an der Aufstiegszone als Tabellendritter dran.

Johannes Sturn, Co-Trainer SV frigo Ludesch: „Ein absolut verdienter Sieg unserer Mannschaft gegen einen der Liga-Favoriten.

Wir waren von Anfang an sehr präsent, haben wichtige Zweikämpfe gewonnen und sind dann auch gleich in der Anfangsphase durch einen schönen Schuss von Tugay Uslu in Führung gegangen. Nach der Pause waren wir drückend überlegen, hatten das 2:0 mehrmals auf dem Fuß, aber wie es im Fußball so ist, bekommen wir aus einem Eckball den Ausgleich in der 63. Minute.

Von diesem Dämpfer mussten wir uns kurz erholen, haben aber gespürt, dass es heute nur einen verdienten Sieger geben kann. Den Siegtreffer zehn Minuten vor Schluss war dann Nathanael Zech vorbehalten. Auf der rechten Seite völlig alleine gelassen kam er zum Schuss, der Ball wurde zum viel umjubelten Siegtreffer abgefälscht.“

Ludesch behauptet nach dem Erfolg über Kaufmann Bausysteme FC Bizau den dritten Tabellenplatz. Die bisherige Spielzeit von SV frigo Ludesch ist weiter von Erfolg gekrönt. SV Ludesch verbuchte insgesamt neun Siege und vier Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen. In den letzten fünf Partien rief Ludesch konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

FC Bizau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz des Gasts derzeit nicht. Fünf Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat Bizau momentan auf dem Konto.

SV frigo Ludesch tritt am kommenden Mittwoch bei FC Sport Haschko Sulzberg an, Kaufmann Bausysteme FC Bizau empfängt am selben Tag FC Blau Weiß Feldkirch.

Vorarlbergliga: SV frigo Ludesch – Kaufmann Bausysteme FC Bizau, 2:1 (1:0)

81 Nathanael Zech 2:1

63 Gian Luca Fink 1:1

6 Tugay Uslu 1:0

