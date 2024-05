Uelder Barbosa Mendes führt FC Bizau mit drei Treffern zum klaren Sieg gegen VfB Bezau

Details Mittwoch, 08. Mai 2024 23:05

Im Rahmen der 17. Runde der Vorarlbergliga demonstrierte der Kaufmann Bausysteme FC Bizau eine beeindruckende Leistung im Heimspiel gegen den Wälderhaus VfB Bezau. Angeführt von einem herausragenden Uelder Barbosa Mendes, der alle drei Tore erzielte, sicherte sich Bizau einen deutlichen 3:0-Sieg.

Starker Start für Bizau

Bereits in der ersten Minute wurde das Spiel angepfiffen und Bizau zeigte sofort, dass sie die dominante Mannschaft auf dem Platz sein wollten. Mit präzisem Passspiel und guter Kontrolle über den Ball, drängten sie die Gäste aus Bezau in die Defensive. Der Druck zahlte sich schnell aus, denn schon in der 12. Minute gelang es Uelder Barbosa Mendes, die Führung für sein Team zu erzielen. Nach einer perfekt getimten Flanke von der rechten Seite köpfte Mendes den Ball unhaltbar ins Netz und brachte das heimische Publikum zum Jubeln.

Mendes dominiert weiter

Nach dem Führungstreffer erhöhte Bizau weiter den Druck und Bezau schien kaum eine Antwort auf das schnelle und zielstrebige Spiel der Heimmannschaft zu finden. In der 32. Minute war es erneut Uelder Barbosa Mendes, der nach einer Reihe von schnellen Pässen im Strafraum zum Abschluss kam und den Ball zum 2:0 ins Tor schoss. Die erste Halbzeit endete mit einem komfortablen Vorsprung für Bizau, während Bezau sich sammeln und eine Strategie für die zweite Halbzeit überlegen musste.

Trotz einiger Versuche von VfB Bezau, das Spiel im zweiten Durchgang zu ihren Gunsten zu wenden, blieb FC Bizau die überlegene Mannschaft. Die Defensive um Simon Thurner und David Smoljanovic stand sicher, und im Mittelfeld orchestrierte Sidinei Antonio Zeferino De Oliveira das Spiel gekonnt. In der 59. Minute setzte sich Uelder Barbosa Mendes erneut durch und erzielte mit einem präzisen Schuss von der Strafraumgrenze seinen dritten Treffer des Abends. Mit diesem Hattrick stellte Mendes nicht nur sein Können unter Beweis, sondern sicherte seinem Team auch einen uneinholbaren Vorsprung.

Die restlichen Minuten des Spiels verstrichen ohne größere Vorkommnisse, und als der Schlusspfiff ertönte, stand es 3:0 für den FC Bizau. Ein wohlverdienter Sieg, der die taktische Überlegenheit und die effektive Ausführung von Bizau hervorhob. VfB Bezau, trotz der Bemühungen einiger Schlüsselspieler wie Tobias Erath und Georg Moosbrugger, konnte an diesem Tag nicht die notwendige Leistung bringen, um Bizau ernsthaft herauszufordern.

Der Sieg in diesem Spiel stärkt die Position von FC Bizau in der Tabelle der Vorarlbergliga, während VfB Bezau sich auf die kommenden Spiele konzentrieren muss, um sich zu verbessern. Uelder Barbosa Mendes, mit einem beeindruckenden Hattrick, wird sicherlich als der Mann des Spiels in Erinnerung bleiben.

Vorarlbergliga: Bizau : VfB Bezau - 3:0 (2:0)

59 Uelder Barbosa Mendes 3:0

32 Uelder Barbosa Mendes 2:0

12 Uelder Barbosa Mendes 1:0

