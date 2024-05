Sechs Treffer zwischen Großwalsertal und Ludesch

Details Mittwoch, 08. Mai 2024 23:04

Im spannungsgeladenen 17. Rundenspiel der Vorarlbergliga (V) lieferten sich die SPG Großwalsertal und der SV Ludesch ein packendes Duell, das letztendlich mit einem gerechten 3:3-Unentschieden endete. Die Fans beider Mannschaften erlebten ein Wechselbad der Gefühle, bei dem insgesamt sechs Tore fielen, verteilt über die gesamte Spielzeit. Die Partie hielt bis zur letzten Minute an Spannung und bot zahlreiche Wendungen, welche die Zuschauer bis zum Schlusspfiff fesselten.

Frühe Führung und rasche Antworten

Bereits in der 12. Minute eröffnete Jonas Schwarzmann für die Heimmannschaft, SPG Großwalsertal, den Torreigen. Mit einem präzisen Schuss brachte er sein Team in Führung, was die Hoffnungen der Heimfans auf einen positiven Spielverlauf stärkte. Doch der Jubel währte nicht lange, denn der SV Ludesch schlug nur acht Minuten später zurück. Adem Kum nutzte eine Unachtsamkeit in der Großwalsertaler Abwehr zum 1:1 Ausgleich. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 43. Minute, drehte Roman Konzet das Spiel zugunsten der Gäste, indem er zum 1:2 traf. Dieser Treffer schickte die SPG Großwalsertal mit einem Rückstand in die Halbzeit.

Ein Torfestival in der zweiten Hälfte

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete, mit hohem Tempo und intensiven Zweikämpfen. Jordan Türtscher wurde zum Helden des Abends für SPG Großwalsertal, als er in der 55. Minute den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Nur wenige Minuten später, in der 61. Minute, brachte Hannes Rinderer die Gastgeber erneut in Führung, diesmal zum 3:2. Die Euphorie im Stadion erreichte ihren Höhepunkt, da es schien, als könnten die Großwalsertaler das Spiel nun für sich entscheiden.

Jedoch zeigte der SV Ludesch erneut Charakter und Kampfgeist. Richard Metzler, Kapitän der Gäste, trat in der 62. Minute in Erscheinung und markierte den 3:3 Endstand. Sein Tor sicherte dem SV Ludesch einen hart erkämpften Punkt in einem Spiel, das keiner der Mannschaften einen Sieger gönnte.

Das Unentschieden spiegelt die Leistung beider Teams wider, die bis zum Schluss um jeden Ball kämpften. Die SPG Großwalsertal und der SV Ludesch zeigten, warum Fußball oft als das schönste Spiel der Welt bezeichnet wird, mit einer Partie, die an Spannung und Emotion kaum zu überbieten war. Die Fans beider Teams verließen das Stadion mit gemischten Gefühlen, stolz auf die Leistung ihrer Mannschaften, aber vielleicht auch ein wenig enttäuscht, dass sie nicht alle drei Punkte mitnehmen konnten.

Vorarlbergliga: Großwalsertal : Ludesch - 3:3 (1:2)

62 Richard Metzler 3:3

61 Hannes Rinderer 3:2

55 Jordan Türtscher 2:2

43 Roman Konzet 1:2

20 Adem Kum 1:1

12 Jonas Schwarzmann 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.