Enes Cavkic analysiert den sensationellen Erfolg von Meiningen über die Dornbirn Juniors

Der SK CHT Austria Meiningen hat in der 22. Runde der Vorarlbergliga den Kontakt zu den rettenden Plätzen gehalten. Mit einem sensationellen 2:1 Erfolg über die FC Mohren Dornbirn Juniors trennen Meiningen zwei Punkte vor dem zwölften Tabellenplatz und drei Punkte vor Platz elf. Für die Dornbirn Juniors ist die Niederlage ein Rückschlag im Titelkampf, obwohl auch Leader BW Feldkirch gegen Hittisau über ein 2:2 nicht hinaus kam. Gefahr droht den Dornbirn Juniors aber auch von hinten. Der Tabellendritte Ludesch liegt nach einem 4:1 gegen Schwarzenberg nur mehr einen Punkt zurück und hat damit absolut intakte Aufstiegschancen.

Enes Cavkic, Trainer SK Meiningen: „Samstag in Meiningen! Erste Halbzeit hat eine sehr gute junge Truppe vom FC Dornbirn mehr vom Spiel. Da waren auch der eine oder andere Kaderspieler dabei. Einmal treffen sie nur die Stange und wurden zwei- oder dreimal gefährlich vor unserem Tor! Meine Mannschaft war zweimal sehr nah dran ein Tor zu machen. In der zweiten Halbzeit traute sich meine Mannschaft viel mehr, spielte aggressiver, zeigt viele gute Aktionen, macht zwei Tore und siegte verdient! Wermutstropfen bei einem guten Fußballspiel war das Verhalten eines Dornbirner Vorstandsmitgliedes! Was er am diesem Tag von sich gab, war unglaublich und er musste fast das ganze Spiel lang von drei Ordner betreut werden!“

Vorarlbergliga: SK Meiningen : Dornbirn Juniors - 2:1 (0:0)

78 Simon Kühne 2:1

62 Miguel Mayr 1:1

52 Fabian Franz 1:0

