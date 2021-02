Top-Spieler der Hinrunde - Besnik Mala im Wordrap

Details Montag, 15. Februar 2021 19:31

Zwar wurde heute von der Bundesregierung verlautbart, dass es vor Ostern keine weiteren Lockerungen in Gastronomie, Kultur oder Amateursport geben werde, dennoch wollen wir die fußballfreie Zeit nutzen, um die Leistungsträger aus den einzelnen Teams besser kennen zu lernen. Im ligaportal.at wordrap steht heute der Kapitän des Tabellenführers und Titelaspiranten SV Dinamo Helfort, Besnik Mala, Rede und Antwort. Der 34-jährige erzählte uns unter anderem von seinem wichtigsten Sieg, was er von Trainer Stefan Coric hält und wer in der Kabine des Spitzenreiters für gute Stimmung sorgt.

Lieblingsessen: Pizza

Beruf: Klimatechniker

Mein Lieblingsverein: FC Barcelona

Mein Kindheitsidol: Lionel Messi

Hobbies: Laufen, Fahrrad fahren, Spazieren gehen

Höchste Liga in der ich je gespielt habe: Wiener Liga, obwohl es einige Angebote von weiter oben gab

Größter Erfolg: ich hoffe, dass wir heuer Meister werden. Das wäre mein größter Erfolg.

Schönster/Wichtigster Sieg: Mit Post SV im ÖFB Cup auswärts gegen Hartberg

Wie lange planst du noch aktiv Fußball zu spielen?: Ich hoffe, noch etliche Jahre, ich fühle mich topfit

Meister in der 2. Landesliga wird?: Dinamo Helfort

Absteiger aus der 2. Landesliga?: Für Gersthof sieht es nicht gut aus

In der trainingsfreien Zeit halte ich mich fit durch?: Laufen, Fitnesstraining mit der Mannschaft über Zoom

Der Spaßvogel in der Mannschaft ist: (lacht) eindeutig Vinko Lastric

Der beste Spieler mit dem ich je zusammengespielt habe: Andreas Rühmkorf und Muhammet Akagündüz

Stefan Coric: Ein hervorrgender Trainer mit viel Fachwissen und darüber hinaus charakterlich ein toller Mensch

Dinamo Helfort ist für mich: Ein super Verein mit tollen Strukturen und einer super Mannschaft

Corona-Lockdwon: Schwierige Zeit für alle Amateurfußballer

Die Sehnsucht endlich wieder aktiv Fußball spielen zu dürfen ist: unbeschreiblich groß, nicht in Worte zu fassen

Alexander Kögler

