Wegen 3.000 Euro: Prohaska-Ex-Klub Ostbahn XI insolvent - "Haben nichts falsch gemacht!"

Bitter! Der Traditionsverein SC Ostbahn XI aus der 2. Landesliga Wien muss einen schweren Schlag verkraften, da über sein Vermögen am Handelsgericht Wien das Konkursverfahren eröffnet wurde. Diese besorgniserregende Entwicklung wurde von Creditreform bestätigt. LIGAPORTAL sprach mit dem stellvertretenden Obmann und hat alle Details.

Der SC Ostbahn XI wurde im Jahr 1920 von der Belegschaft des Bahnwerks Simmerings an der Ostbahn gegründet und entwickelte sich aus einem Betriebsstättenverein, der am 23. April 1921 den ESV Ostbahn XI ins Leben rief. Der Verein kann auf eine lange Geschichte und eine beeindruckende Liste von Spielern zurückblicken, darunter die österreichische Fußballlegende Herbert Prohaska - und aktuell Ümit Korkmaz, dessen Spielerpass beim Verein liegt.

Am Freitagmorgen nun der Schock: Der Verein muss Insolvenz anmelden. "Wir haben nie bestritten, dass es finanziell schwierig ist", betont der stellvertretende Obmann Murat Safin. Man sei aber - wenn Zahlungen offen waren - den Forderungen immer nachgekommen. So wie auch bei der jüngsten Forderung, die nun zur Insolvenzanmeldung seitens der ÖGK geführt hat. "Es geht um 3.000 Euro", so Safin weiter, der darauf hinweist, dass man davon ausgegangen ist, dass alles geklärt ist. "Wir haben das Geld fristgerecht überwiesen, leider - wie sich herausgestellt hat - aber an die falsche Stelle. Wir haben sogar die Rückmeldung bekommen, dass alles passt. Das gibt es sogar schriftlich", so der Funktionär verärgert. "Dass man überhaupt wegen 3.000 Euro in die Insolvenz geschickt wird, ist bitter genug. Dass es dann so läuft, ist natürlich tragisch."

Tragisch deswegen, weil am Montag nun bereits der erste Termin beim Masseverwalter ansteht. Außerdem hätten sich seit Bekanntwerden der Insolvenz Gläubiger beim Verein gemeldet, die Ratenlösungen auflösen wollen. "Das ist natürlich der absolute Worst Case", so Safin, der hofft, die Gläubiger beruhigen zu können: "Wir haben nichts falsch gemacht."

