Ober St.Veit behält drei Punkte zu Hause

Details Montag, 02. Oktober 2023 23:06

In der 5. Runde der Oberliga A empfing Ober St.Veit am heimischen ASVÖ 13 Platz Srbija Wien. Beide Teams legten einen ähnlichen Start in die neue Spielzeit hin. Nach den ersten vier Runden konnte man jeweils sechs Punkte sammeln. Also entschied sich in dieser Partie, wer nach diesem Spieltag weiter oben in der Tabelle steht. Zum Spiel kamen rund 45 Zuschauer und Schiedsrichter war Ben Sassi Seifeddine.

Ober St.Veit nimmt 1:0 mit in die Pause

Die ersten fünf Minuten der Partie waren ein vorsichtiges Abtasten der beiden Mannschaften, niemand wollte sofort zu viel riskieren und ein Gegentor einstecken. Srbija lauerte vergeblich auf Fehler bei der Heimmannschaft. Doch in Minute neun wurde man über die eigene linke Seite überrascht. Glauninger verlagert direkt auf die andere Seite und setzte Sahingöz in Szene. Der mit einer Flanke Koc bediente, der per Kopf für die Führung sorgte. Bis zur Pause war St. Veit klar, dominant und spielbestimmend. Srbija gelang es aber dennoch vereinzelt wichtige Zweikämpfe zu gewinnen und konnte dadurch den Spielfluss unterbrechen. Man war auch nicht ungefährlich und kam einige Male zum Abschluss. Doch für große Unruhe oder eine "100%ige"-Chance konnte man nicht sorgen. Somit ging man mit 1:0 in die Pause.

Zweite Halbzeit, gleicher Ablauf

Nach der Pause änderte sich an der Rollenverteilung der beiden Mannschaften nur wenig. Ober St. Veit weiterhin bemüht die Führung auszubauen, mit Erfolg. Man belohnte sich durch einen Stellungsfehler der Gegner bei einem Eckball. Hasberger köpfte ohne Gegenspieler am zweiten Pfosten locker ein, 2:0. Die Heimmannschaft zog sich jetzt etwas zurück und schaltete in den Verwaltungsmodus. Doch man fing sich den Anschlusstreffer durch einen Standard, den man nicht gut klären konnte. Man kämpfe sich aber wieder zurück, Tufan erzielte mit der Hacke ein Tor, es wurde aber durch den Kontakt eines Gegenspielers als Eigentor gewertet. Zum Endergebnis kam es durch einen Konter. Ein Ballgewinn am eigenen Sechszehner, schnell geschaltet und über zwei Stationen sofort in die Tiefe. Damit rückt Ober St. Veit auf den sechsten Platz der Tabelle vor, mit neun Punkten.

Stimme zum Spiel

Erich Stöfer (Trainer Ober St. Veit)

"Ein wirklich dominantes Auftreten meiner Mannschaft, mit dem ich sehr zufrieden bin. Natürlich ärgerte es mich etwas, dass wir den Zeitpunkt verpassten den Deckel früh drauf zu machen. Am Ende muss ich aber sagen, dass ich mit dem Spiel zufrieden bin. Wir gehen mit breiter Brust in die nächsten Spiele und arbeiten genauso weiter."

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.