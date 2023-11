FC Bhf. Favoriten schießt Srbija Wien weiter in die Krise

Details Freitag, 24. November 2023 23:17

In der 13. Runde der Oberliga war die Mannschaft von Srbija Wien zu Gast bei der Mannschaft vom FC Bhf. Favoriten. Nach einer starken ersten Halbzeit der Hausherren geht es mit einem Pausenstand von 5:0 in die Kabine. In Halbzeit zwei ist die Truppe aus Favoriten die spielbestimmende Mannschaft kann aber die vielen Chancen vor dem Tor nicht effizient nutzen und die Partie endet mit 5:0. Durch den hohen Sieg stellt die Mannschaft von Bhf. Favoriten erneut ihre starke Offensive unter Beweis und kann wie bereits gegen Kalksburg-Rodaun einen deutlichen Sieg verzeichnen.

Spielfreudiger Start wird belohnt

"Wir haben bereits in Halbzeit eins alles klar gemacht und waren von Anfang an die klar bessere Mannschaft", erklärt Trainer Kurt Seifert. "Wir haben bereits ab Minute eins Gas gegeben und wollten direkt früh ein Tor erzielen. Durch den frühen Treffer konnten wir gleich mehr Kontrolle ins Spiel bringen und die Mannschaft ließ den Ball sehr gut in den eigenen Reihen laufen", fügte er hinzu. "Nach dem 2:0 war schon fast alles klar. Unser Top-Stümer Bane Bondokic spielt wie ein richtiger Stürmer und hat sogar einen Hatrick erzielt, welcher wesentlich zum Sieg beigtragen hat", berichtet Seifert. Nach dem Seitenwechsel war schon alles durch und wir haben auch neue und junge Spieler spielen lassen. Die Partie hat sich von den Chancen her ein wenig beruhigt und wir haben die Führung sicher ins Ziel gespielt", fügte Trainer Seifert hinzu. "Wenn wir es jetzt noch schaffen konstanter zu spielen und in Saisonhälfte zwei mehr Spiele für uns zu entscheiden, haben wir sogar noch Chancen ganz oben mitzuspielen oder zumindest ein paar Gegner der oberen Tabellenplätze zu ärgern", fügte Trainer Seifert hinzu.

Dreifacher Bondokic lässt Srbija Wien keine Chance

Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Bane Bondokic mit den Treffern in Spielminute vier, zwölf und Minute 23 zum 3:0 für den FC Bhf. Favoriten. Nach Frust eines Betreuers der Gäste musste Dusan Tunjakovic die Trainerbank verlassen. Mit dem 4:0 von Stefan Kasmader für Bhf. Favoriten war das Spiel bereits entschieden und die Gäste versuchten das Ergebnis so schön wie möglich zu halten. Noch vor der Halbzeit gelang Lucas Zoetemelk das 5:0 und somit auch der Pausenstand. Nach einigen Wechseln zur Halbzeit spielten die Hausherren das Ergebnis sicher hinunter. Bis zum Schlusspfiff zeigten die Gäste nach einem desolaten ersten Spielabschnitt in Halbzeit zwei eine solide Leistung und konnten die null in den zweiten 45 Minuten halten.

Fazit zum Spiel

Tabellarisch war ein hoher Heimsieg der Hausherrren zu erwarten. Dies bestätigte sich bereits nach 26 Spielminuten als es 4:0 stand, war der Sack bereits zugeschnürrt. Die Gäste fanden überhaupt nicht in die Partie und kamen zu keinen nennenswerten Chancen. Die Mannschaft aus Favoriten stellt erneut ihre Heimstärke unter Beweis und sichert auch gegen Srbija Wien einen klaren Erfolg vor der Winterpause.

FC Bhf. Favoriten: Roland Thaqi, Gökhan Duman, Stefan Rupprechter, Emir Sukurica, Johannes Frühstück, Bane Bondokic, Alexander Ertl, Lucas Zoetemelk, Dominik Töplitz, Stefan Kasmader (K), Zafer Yildirim



Ersatzspieler: Enes Kaya, Edmond Bytyqi, Moritz Neumahr, Thiago Martins Ganime



Trainer: Kurt Seifert

Srbija Wien: Filip Kovacevic, Goran Zecevic, Bogdan Marcic, Kristian Mitrovic, Nedeljko Koturovic, Luka Stefanovic, Goran Jevremovic, Ivan Jovanovic, Aleksandar Stevic (K), Srdan Rosic, Stefan Miletic



Ersatzspieler: Sasa Zivulovic, Lazar Marinkovic, Zoran Radojkovic, Dusan Milosevic



Trainer: Stefan Trifunovic

Oberliga A: FC Bhf Favoriten – SV Srbija Wien, 5:0 (5:0)

36 Lucas Zoetemelk 5:0

26 Stefan Kasmader 4:0

23 Bane Bondokic 3:0

12 Bane Bondokic 2:0

4 Bane Bondokic 1:0

