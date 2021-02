Die Besten Spieler der Hinrunde - heute im wordrap Julian Fally

Details Sonntag, 28. Februar 2021 15:03

Nachdem der Sportgipfel am Freitag zwischen Vertretern aus allen Bereichen des Sports und der österreichischen Bundesregierung ohne konkrete Ergebnisse blieb, steht das runde Leder auch in der Oberliga B weiterhin still. ligaportal.at möchte die fußballfreie Zeit dennoch nützen, um euch die Gelegenheit zu geben, die Top Spieler der Liga auch von ihrer privaten Seite kennnen lernen zu können. Heute lest ihr unter anderem, wo sich der 23-jährige Kapitän-Stellvertreter des Tabellenführers FCJ Alt-Ottakring, Julian Fally, in 5 Jahren sieht, was er von Trainer Stefan Fastlabend hält und welche Eigenschaften ihn seiner Meinung nach zu einem guten Führungsspieler machen.

Alter: 23

Lieblingsessen: Lachs-Teriyaki

Hobbies: Sport im Allgemeinen, mit Freunden Zeit verbringen

meine bevorzugte Musikrichtung: alles was gut ist

mein Ritual vor einem Spiel: Beim Einlaufen bin ich immer der erste Spieler nach dem Torwart

Wein oder Bier: Bier

Beruf: Student

schönster Sieg: in der U18 der entscheidende Sieg zum Aufstieg mit Red-Star in die WFV-Liga

größter Erfolg: Aufstieg mit Red Star in die WFV-Liga und hoffentlich bald der Meistertitel mit FCJ Alt-Ottakring in der Oberliga B

bitterste Niederlage: jede Niederlage ist bitter

zu Corona fällt mir ein: zu Hause bleiben

Meister in der Oberliga B wird: Alt Ottakring

Absteigen wird: Wollers

Alt Ottakring ist für mich: Mein Herzensverein

In der trainingsfreien Zeit halte ich mich fit mit: Zoom Meetings mit der Mannschaft, workouts mit Mitbewohnern

Die Sehnsucht nach Fußball in Worte gefasst: schon so lange her, dass ich es mir gar nicht mehr vorstellen kann

Der Spaßvogel in der Mannschaft: Luka Stosic

Bei welchem Verein und in welcher Liga sehe ich mich in 5 Jahren: mit Alt Ottakring in der 2. Landesliga

Mein Lieblingsverein: Manchester United und Alt Ottakring

Mein Kindheitsidol: Fernando Torres

Der beste Spieler mit dem ich je zusammen gespielt habe: Maximilian Eksler (heute bei den Admira Juniors in der RLO)

Xbox oder Play Station: PlayStation

Stefan Fastlabend: ein mörderischer Mensch und ein noch besserer Trainer

Folgende Eigenschaften machen mich zu einem guten Führungsspieler: Aufopferung am Platz, immer 100% geben, Kommunikation, alle Spieler gleich behandeln.

Alexander Kögler

