FCJ Alt Ottakring startet Nachwuchsarbeit!

Details Montag, 17. Mai 2021 16:22

Letzte Saison Tabellenführer in der Oberliga B, möchte der FCJ Alt Ottakring in Zukunft verstärkt auf die eigene Jugend setzen und baut deshalb die Nachwuchsarbeit im Verein enorm aus. Was bei vielen Vereinen weltweit schon normal ist, hat dem Verein von Obmann Ing. Rene Alscher bisher gefehlt - eigene Jugendteams. Seit Mitte März startet nun das Projekt "Gemeinsam wachsen - FC Jugend 2021", zu dem es eine eigene Homepage gibt. Die Anmeldung für Kinder ist bereits voll im Gang!

Verein möchte Jugend Sportangebot bieten!

"Du möchtest dich nach den ständigen Lockdowns endlich wieder austoben?" oder "Du machst gern allerlei Blödsinn mit (Fuß)bällen?": Der FCJ Alt Ottakring wirbt auf seiner eigens geschaffenen Homepage um Kinder, die in die Jugendmannschaften des Verein eintreten sollen. Jahrgänge zwischen 2009 - 2014 bei den Mädchen bzw. 2010 - 2015 bei den Burschen werden gesucht.

Seit März laufen zweimal pro Woche Trainings und die Nachfrage scheint sehr groß sein. Am Heimplatz des FCJ Alt Ottakring und von A-XIII Auhof Center im 14. Wiener Gemeindebezirk finden Montags, Dienstags und Donnerstags Trainings für unterschiedliche Jahrgänge statt. Trainings in Zweierteams mit mindestem einem Trainer mit Kindertrainer-Ausbildung und einem aktiven Spieler aus der Kampfmannschaft standen lange Zeit auf dem Programm. Seit einigen Wochen könne auch in Gruppen trainiert werden und ab 19. Mai ist Mannschaftssport ohnehin wieder erlaubt.

Bei Interesse melden!

Kontaktdaten:

Ing. Rene Alscher

Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Tel.: +43 699 120 358 66

