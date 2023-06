"Vorderes Drittel" als Ziel & die Jugend als Chance: SV Loipersbach will eingeschlagenen, erfolgreichen Weg beibehalten

Details Freitag, 30. Juni 2023 10:57

Nachdem die Spielzeit 2022/23 vor wenigen Wochen ein abruptes Ende fand und die bald bevorstehende Saison 2023/24 aktuell noch in den "Kinderschuhen" steckt, gilt es das Vergangene nochmals in Erinnerung zu rufen und einen Ausblick auf die bevorstehenden Herausforderungen und Chancen zu werfen. Dem SV Loipersbach, der sich in der abgelaufenen Saison auf Endrang fünf im Tableau der 1. Klasse Mitte liegend im oberen Tabellendrittel etablieren konnte, ermöglicht in Person von Sektionsleiter Johann Aufner einen Rückblick auf Geschehenes und eine Vorschau auf Kommendes...

"Frühlingserwachen" ermöglichte Anschluss an die Spitzenplätze

Nachdem im Herbst in der ersten Saisonhälfte noch mit der ein oder anderen Performance gehadert werden musste (Herbst-Punkteschnitt 1,42), gelang im Frühjahr nach der langen Winterpause - mit Christian Freiler als neues Gesicht auf der Trainerbank - das "Aufbäumen", welches die Basis für einen gelungenen Saison-Kehraus legte (Frühjahrs-Punkteschnitt 1,75). Johann Aufner: "Alles in allem können wir zufrieden sein. Nach einem mäßigen Herbst kam es mit dem Trainerwechsel im Winter zu einer Leistungssteigerung und wir konnten nur von den Top 3 geschlagen werden".

Heimisches Publikum fungierte als "Tabellen-Sprungbrett" & "Erfolgsgarant"

Schielt man auf die Bilanz, sticht vor allem die eindrucksvolle Heim-Statistik des SV Loipersbach ins Auge - 29 der insgesamt gesammelten 38 Zähler (Heim-Schnitt 2,42) konnten nämlich auf heimischem Geläuf erlangt werden, was den dritten Rang in dieser Auswertung mit sich bringt. Wird die hauseigene Fangemeinde also seiner tragenden Rolle als "12. Mann" gerecht? "Natürlich spielt es sich vor den eigenen Fans, am eigenen Platz, immer leichter, aber auch der Zustand unserer Anlage, insbesondere unseres Rasens, ist top und sicherlich mit ausschlaggebend dafür, dass wir daheim so gut spielen".

Transfertechnische "Personalrochade" macht auch vor den Unterhaus-Teams nicht Halt



In der Sommerzeit wird ja bekanntlich am Transfermarkt groß "aufgetischt" und, wie in den höchsten Spielklassen üblich, auch in den Reihen der Amateur-Teams gleichermaßen gehörig rotiert. Auch der SV Loipersbach hat sich auf die ein oder andere Veränderung einzustellen, zumal gleich zwei Leistungsträger ihr Karriereende verlautbart haben: "Wie bereits bekannt, hat unser langjähriger Kapitän, Marcel Tschürtz, mit Saisonende seine KM-Karriere beendet. Das ist ein großer Verlust fürs Team, vor allem menschlich. Zudem beendete Patrik Pados seine Karriere und wird uns Fabian Widlhofer verlassen. Fix zurück begrüßen dürfen wir Fabian Kirkovits, kommt von Schattendorf, und Peter Lentavits. Letzterer war das ganze Frühjahr über verletzt".

Die Formkurve harmonisch den Vorstellungen entsprechend, der eingeschlagene Weg stimmt "frohen Mutes"

Und das nun Erreichte soll mit dem Einbeziehen von "Eigengewächsen" möglichst wiederholt oder gar übertroffen werden, strebt man in Loipersbach nach dem sportlichen "Maxima". Das Vorhaben für die kommende Saison: "Den im Frühjahr eingeschlagenen Weg weiter zu gehen und im vorderen Drittel mitzuspielen, dabei aber auch der eigenen Jugend die Chance zu geben, sich für weitere Einsätze zu empfehlen".

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei