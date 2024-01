1. Klasse Mitte: Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2023 ist...

1. Klasse Mitte

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Herbstsaison 2023. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einen neuen Sensationsrekord verzeichnete. Österreichweit wurden in sechs Wochen erstmals über 3,7 (!) Millionen Stimmen abgegeben - ein absoluter Wahnsinn! Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2023 ist...

Matteo Degendorfer (ASK Weppersdorf) Endergebnis: 1. Matteo Degendorfer (ASK Weppersdorf / 24256 Stimmen)

2. Jürgen Kalbacher (Kobersdorf / 8573 Stimmen)

3. Marko Stefko (Kobersdorf / 3942 Stimmen)

4. Andreas Buger (ASV Pöttsching / 3629 Stimmen)

5. Lukas Haiden (SV Loipersbach / 1639 Stimmen)

6. Elias Stampf (SC Piringsdorf / 1407 Stimmen)

7. David Marton (SC Unterpullendorf / 380 Stimmen)

8. Patrick Derdak (ASV Draßburg II / 310 Stimmen)

9. Philip Juranich (SC Unterpullendorf / 253 Stimmen)

10. Lucas Fahnler (Kobersdorf / 166 Stimmen)



