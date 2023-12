SC Nikitsch: Im Frühjahr sollen die Top drei ins Visier genommen werden

1. Klasse Mitte

Details Dienstag, 12. Dezember 2023 19:14

Die "goldene Mitte" im Klassement der 1. Klasse Mitte bildet über die Winterpause der SC Nikitsch auf Zwischenrang sechs. Apropos "goldene Mitte": Fünf Siege halten sich fünf Niederlagen die Waage, obendrein steht ein Remis zu Buche. Und auch die Torausbeute vollends ausgeglichen: 21 erzielte Treffer stehen 21 erhaltenen gegenüber. Trainer Peter Odrobena zog Bilanz…

Herbst eher mäßig verlaufen – Top drei werden anvisiert

Ligaportal: Nach dem Herbst seid ihr auf Platz sechs zu finden, hat bislang 16 Punkte erspielt. Wir zufrieden zeigt ihr euch mit dem Abschneiden in der ersten Saisonhälfte?

Peter Odrobena: "Ich bin mit uns nicht zufrieden, unsere Leistungen waren unausgeglichen. Leider gab es ein paar schwächere Spiele, weshalb ich nicht voll zufrieden sein kann. Wir hatten auch zwei Spiele gehabt, in denen wir mit zwei Toren geführt haben und die Spiele dann am Schluss nicht gewinnen konnten. Leider haben sich auch unsere beiden Torhüter schwer verletzt, was es uns am Ende schwer gemacht hat."

Ligaportal: Ihr habt zuhause 13 Punkte geholt, aber auswärts nur drei – wie lässt sich das erklären?

Peter Odrobena: "Ich suche immer noch nach der Antwort, warum wir in der Fremde so aufgetreten sind. Das wollen wir auf jeden Fall im Frühjahr versuchen zu ändern. Wie ich bereits gesagt habe, schmerzen vor allem diese beiden Spiele wirklich, in denen wir sechs Punkte hätten holen können, dann würde es auch in der Tabelle anders aussehen."

Ligaportal: Was sind die Ziele für die zweite Saisonhälfte im Frühling?

Peter Odrobena: "Wenn es uns gelingt, die Mannschaft im Winter aufzurichten und zu verstärken, dann wollen wir unbedingt auf dem Podium, sprich in den Top drei, landen."