Takac glänzt bei 5:2-Sieg als dreifacher Torschütze!

Details Dienstag, 05. April 2022 08:35

Halbturn kam gegen Gols zu einem klaren 5:2-Erfolg. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Halbturn den maximalen Ertrag. Das Hinspiel hatte das Heimteam mit 1:0 gewonnen.

Gols geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Erik Takac das schnelle 1:0 für Halbturn erzielte. Dominik Schmidt war es, der in der 21. Minute den Ball im Tor von Halbturn unterbrachte. Zur Pause reklamierte Halbturn eine knappe Führung für sich. Simon Marko versenkte die Kugel zum 2:1 (46.). Aus der Ruhe ließ sich Gols nicht bringen. Wolfgang Roiss erzielte wenig später den Ausgleich (52.). Takac glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Halbturn (72./82.). Halbturn baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Marco Philip Hoffmann in der 91. Minute traf. Ein starker Auftritt ermöglichte Halbturn am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Gols.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Halbturn in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Halbturn musste schon 28 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. In dieser Saison sammelte Halbturn bisher sieben Siege und kassierte neun Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über Gols ist Halbturn weiter im Aufwind.

Gols holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Der Gast findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die Stärke von Gols liegt in der Offensive – mit insgesamt 30 erzielten Treffern. Gols musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Gols insgesamt auch nur sechs Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Gols taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Während Halbturn am nächsten Samstag (16:30 Uhr) bei SC Frauenkirchen gastiert, duelliert sich Gols zeitgleich mit SC Freistadt Rust.

1. Klasse Nord: Halbturn – Gols, 5:2 (2:1)

91 Marco Philip Hoffmann 5:2

82 Erik Takac 4:2

72 Erik Takac 3:2

52 Wolfgang Roiss 2:2

46 Simon Marko 2:1

21 Dominik Schmidt 1:1

10 Erik Takac 1:0