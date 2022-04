Erneuter Patzer von SC Rust - Gols holt sich die drei Punkte

Details Montag, 11. April 2022 03:01

Mit 0:3 verlor der SC Rust am vergangenen Samstag deutlich gegen Gols. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Gols den maximalen Ertrag. Im Hinspiel hatte sich noch der SC Freistadt Rust durchgesetzt und war als 4:1-Sieger vom Platz gegangen. Für Rust geht die Talfahrt damit weiter.

Viele Zuschauer sahen, wie Wolfgang Roiss in der siebten Minute das 1:0 für Gols markierte und den perfekten Start für die Hausherren zelebrierte. Bei Rust merkte man die Verunsicherung aufgrund der letzten Spiele deutlich, Fabian Ziniel versenkte die Kugel dann zum 2:0 für die Heimmannschaft (22.) und sorgte nicht unbedingt für eine Besserung bei den Gästen, die vor der Pause Glück hatten, dass man nicht noch weiter hinten lag. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Kettner macht den Deckel drauf

In der zweiten Halbzeit folgte dann ein Sturmlauf der Ruster, doch nach einer Stunde sollte auch dieser nutzlos sein, denn Thomas Kettner besorgte den dritten Treffer für die Hausherren. Trotz der Niederlage fiel der SC Freistadt Rust zwar in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz vier, die Bilanz der Freistädter in den letzten Spielen sieht jedoch gar nicht gut aus. Acht Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Die Leistungskurve vom SC Rust zeigt steil nach unten und so wartet man nun schon seit sechs Spielen auf den nächsten Sieg. Am nächsten Samstag reist Gols zu Steinbrunn, zeitgleich empfängt der SC Freistadt Rust SC Frauenkirchen.

"Wir hätten in der ersten Halbzeit höher führen können, dass Ergebnis und der Sieg gehen aber auch so in Ordnung", so Gols Trainer Andreas Preisinger.

Der Beste: Sebastian Limbeck (Gols)

1. Klasse Nord: Gols – SC Freistadt Rust, 3:0 (2:0)

64 Thomas Kettner 3:0

22 Fabian Ziniel 2:0

7 Wolfgang Roiss 1:0