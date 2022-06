Illmitz macht großen Schritt Richtung II.Liga!

Details Montag, 06. Juni 2022 15:17

Das könnte es schon gewesen sein... das spannende Aufstiegsrennen in der 1.Klasse Nord geht auf die Zielgerade und in der Poleposition um den zweiten Aufstiegsrang befindet sich nach diesem Wochenende ganz klar der FC Illmitz, nach der Niederlage von Oggau hat man nun die besten Karten.

Und Illmitz wollte nach der Niederlage der Oggauer am Samstag gegen Halbturn auch nichts anbrennen lassen, nach 30 Minuten war die Partie fast schon erledigt. Der Goalgetter vom Dienst, Thomas Zwickl, nutzte seine erste Möglichkeit im Spiel und traf zur Führung. Wenig später legte Christian Salzl nach, er verwandelte einen Freistoß direkt ins Netz! Und das Spiel wurde auch bereits vor der Pause entschieden, wieder war es Zwickl, der eiskalt vor dem Tor agierte. Mit dem Pausenstand war das Spiel fast schon erledigt.

Verwalten im zweiten Durchgang

In der zweiten Halbzeit taten sich beide Teams dann nicht mehr weh, wie man so schön sagt. Neudorf agierte ersatzgeschwächt und Illmitz verwaltete das Resultat bis zum Ende des Spiels. Damit steht man einen Spieltag vor dem Ende auf einem Aufstiegsplatz. Am letzten Spieltag geht es zu Hause gegen den UFC Podersdorf, wo man auf Ex Trainer Franz Ziniel trifft, man hat also alle Karten selbst in der Hand, was den Aufstieg in die II.Liga Nord betrifft und dies weiß man bei den Seewinklern auch.

"Eigentlich war die Sache nach einer guten halben Stunde erledigt, Respekt an die Burschen, wir haben sicherlich mit etwas Druck gespielt, wenn man immer nachziehen muss und die Kontrahenten am Vortag spielen. Nun ist alles angerichtet für unser Heimspiel nächste Woche gegen Podersdorf", so Illmitz Obmann Haider.

Die Besten: Christian Salzl, Thomas Zwickl (beide Illmitz)

1. Klasse Nord: SpG Neudorf/Parndorf – FC Illmitz, 0:3 (0:3)

36 Thomas Zwickl 0:3

23 Christian Salzl 0:2

21 Thomas Zwickl 0:1