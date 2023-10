FC Sankt Andrä triumphiert im Gipfeltreffen gegen Neudorf/Parndorf Juniors

Details Samstag, 30. September 2023 21:08

Neudorf/Parndorf Juniors verlor gegen FC Sankt Andrä nicht nur das Spiel mit 2:3, sondern auch die Tabellenführung. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Eine packende Anfangsphase ebnete den Weg zum Heimsieg am siebten Spieltag.

Turnaround der Heimischen noch in Akt eins

In der 20. Minute ging Sankt Andrä in Front. Lukas Mihalik war es, der vor 200 Zuschauern zur Stelle war und nach "Tänzchen" ins rechte untere Eck einschob. Wer glaubte, Neudorf/Parndorf Jrs. sei geschockt, irrte. Mikus machte unmittelbar nach dem Rückschlag via Freistoß den Ausgleich perfekt (22.). Nur fünf Minuten später erzielte der Gast die 2:1-Führung - neuerlich Mikus der Torschütze, diesmal via herrlichem Volley. Den Freudenjubel von SpG Neudorf/Parndorf Juniors machte Jan Ziniel zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (32.) und nach einem Eckball per Kopf zur Stelle war - 2:2. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Mihalik das 3:2 nach (40.), indem er nach herrlichem Spielzug rechts unten einnetzte. Der Schiedsrichter beendete schließlich eine Partie, die zwei grundverschiedene Halbzeiten gezeigt hatte. Während es in Durchgang eins hin und her ging und FC VEGANIS Sankt Andrä eine Führung für sich reklamierte, verlief die zweite Hälfte torlos. Am Ende feierten die Gastgeber drei Punkte für das Klassement.

Weil man wieder mal alle drei Zähler holte, grüßt FC Sankt Andrä nun vom Sonnenplatz der Tabelle. Nur einmal gab sich FC VEGANIS Sankt Andrä bisher geschlagen. FC Sankt Andrä scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Die gute Bilanz von Neudorf/Parndorf Juniors hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Neudorf/Parndorf Jrs. bisher fünf Siege, ein Remis und eine Niederlage. SpG Neudorf/Parndorf Juniors baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Nach Neudorf/Parndorf Juniors stellt Sankt Andrä mit 19 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Am kommenden Samstag trifft FC VEGANIS Sankt Andrä auf SC Freistadt Rust, Neudorf/Parndorf Jrs. spielt tags zuvor gegen Mönchhof.

1. Klasse Nord: FC VEGANIS Sankt Andrä – SpG Neudorf/Parndorf Juniors, 3:2 (3:2)

40 Lukas Mihalik 3:2

32 Jan Ziniel 2:2

27 Matús Mikus 1:2

22 Matús Mikus 1:1

20 Lukas Mihalik 1:0

