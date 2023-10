Kovacs und Horvath schießen Nickelsdorf zum Sieg gegen Zurndorf

Details Samstag, 30. September 2023 21:46

Die Differenz von einem Treffer brachte Nickelsdorf gegen ASV Raiffeisenbank Zurndorf den Dreier. Das Match endete mit 2:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Ein Tor macht den Unterschied

Tamas Horvath brachte sein Team in der 36. Minute nach vorn. Zur Pause wusste Nickelsdorf eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Den Ausgleichstreffer hatte ASV Zurndorf in der 60. Minute im Repertoire - Manuel Pethö traf in die Maschen. Dass Nickelsdorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Robert Kovacs, der in der 75. Minute zur Stelle war. In den 90 Minuten war der Gastgeber im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Zurndorf und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.

Durch den Erfolg verbesserte sich Nickelsdorf im Klassement auf Platz sieben. Nickelsdorf verbuchte insgesamt drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

Trotz der Niederlage fiel ASV Raiffeisenbank Zurndorf in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz elf. In dieser Saison sammelte ASV Raiffeisenbank Zurndorf bisher zwei Siege und kassierte fünf Niederlagen.

Am kommenden Samstag trifft Nickelsdorf auf UFC Oggau, ASV Zurndorf spielt am selben Tag gegen NSC Juniors.

1. Klasse Nord: Nickelsdorf – ASV Raiffeisenbank Zurndorf, 2:1 (1:0)

75 Robert Kovacs 2:1

60 Manuel Pethoe 1:1

36 Tamas Horvath 1:0

