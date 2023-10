Anschlusstor von Bagi bleibt nur ein Ehrentreffer: Heimsieg für Rust

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 19:22

SC Rust kam gegen Apetlon zu einem klaren 4:1-Erfolg. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf.

Klare Angelegenheit

Für Apetlon lief vor 100 Zuschauern wenig rund: Die Gäste gerieten schnell in Rückstand, als Gergö Nemeth einschob. Bereits in der neunten Minute erhöhte Christiano Grigorio Barbosa Filho den Vorsprung von SC Rust. Tomas Bagi verkürzte für Apetlon später in der 19. Minute auf 1:2. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als SC Freistadt Rust seinen dritten Treffer nachlegte (40.). Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Kabine. Izudin Mandalovic brachte den Tabellenführer in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (64.). Letzten Endes schlug SC Rust im siebten Saisonspiel Apetlon souverän mit 4:1 vor heimischer Kulisse.

Die errungenen drei Zähler gingen für SC Freistadt Rust einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Mit beeindruckenden 22 Treffern stellt SC Rust den besten Angriff der 1. Klasse Nord. SC Rust ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sechs Siege und ein Unentschieden zu Buche.

Als Nächstes steht für SC Rust eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (15:30 Uhr) geht es gegen FC VEGANIS Sankt Andrä. Apetlon tritt einen Tag später daheim gegen SC Zagersdorf an.

1. Klasse Nord: SC Freistadt Rust – Apetlon, 4:1 (3:1)

64 Izudin Mandalovic 4:1

40 Gergoe Nemeth 3:1

19 Tomas Bagi 2:1

9 Christiano Grigorio Barbosa Filho 2:0

6 Gergoe Nemeth 1:0

