Apetlon siegt im Kellerduell gegen Zagersdorf mit 2:0

Details Montag, 09. Oktober 2023 18:49

Apetlon holte die Big Points im Kellerduell gegen SC Zagersdorf durch einen 2:0-Sieg. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Apetlon die Nase vorn.

Ein frühes und ein spätes Tor

Vor den Augen der 150 Zuschauer stellte Mustafa Atik das 1:0 für die Heimmannschaft sicher (1.), traf nach gerade einmal 60 Sekunden via Pracht-Freistoß zur Führung. Ein Tor auf Seiten des Tabellenletzten machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Apetlon baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Gligorije Asanin in der 97. Minute traf und einen Konter mustergültig vollendete. Im Endeffekt kassierte Zagersdorf gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf eine schmerzliche Niederlage.

Nächster Prüfstein für Apetlon ist Nickelsdorf (Samstag, 16:00 Uhr). Zagersdorf misst sich am selben Tag mit FC VEGANIS Sankt Andrä (15:30 Uhr).

1. Klasse Nord: Apetlon – SC Zagersdorf, 2:0 (1:0)

97 Gligorije Asanin 2:0

1 Mustafa Atik 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.