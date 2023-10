SC Rust holt Big Points im Topspiel bei Sankt Andrä

Details Montag, 09. Oktober 2023 18:50

Die gute Serie von FC VEGANIS Sankt Andrä seit dem Saisonbeginn hat einen Dämpfer erlitten. Das Heimteam verlor gegen SC Freistadt Rust mit 1:5 und steckte damit die zweite Saisonniederlage ein.

Klare Angelegenheit

15 Minuten waren gespielt, als Christiano Grigorio Barbosa Filho via Kopfball vor 120 Zuschauern die Führung für SC Rust besorgte. Izudin Mandalovic beförderte das Leder zum 2:0 der Gäste über die Linie (30.), traf per Abstauber. Marek Sovcik traf zum 1:2 zugunsten von FC Sankt Andrä (33.) via Elfmeter ins linke untere Eck. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Mandalovic seinen zweiten Treffer nachlegte (44.) und nach Stanglpass vollstreckte. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit einem schnellen Doppelpack (84./86.) zum 5:1 schockte Filho Sankt Andrä. Ein starker Auftritt ermöglichte SC Freistadt Rust am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen FC VEGANIS Sankt Andrä.

Sankt Andrä stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) bei SC Zagersdorf vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SC Freistadt Rust SpG Neudorf/Parndorf Juniors.

1. Klasse Nord: FC VEGANIS Sankt Andrä – SC Freistadt Rust, 1:5 (1:3)

86 Christiano Grigorio Barbosa Filho 1:5

84 Christiano Grigorio Barbosa Filho 1:4

44 Izudin Mandalovic 1:3

33 Marek Sovcik 1:2

30 Izudin Mandalovic 0:2

15 Christiano Grigorio Barbosa Filho 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.