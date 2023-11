Klarer Erfolg für Neudorf/Parndorf Juniors über Frauenkirchen

Details Samstag, 04. November 2023 19:57

SC Frauenkirchen steckte gegen Neudorf/Parndorf Juniors eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Neudorf/Parndorf Jrs. ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Frauenkirchen einen klaren Erfolg. Die Partie ging an Runde 12 über die Bühne.

Klare Angelegenheit

Für den Führungstreffer von SpG Neudorf/Parndorf Juniors zeichnete Lukas Hoffmann verantwortlich (20.). Zur Pause wusste das Heimteam eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Hoffmann schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (63.). Für das 3:0 von Neudorf/Parndorf Juniors sorgte Daniel Gruber, der in Minute 68 zur Stelle war. In der 70. Minute brachte SC Frauenkirchen das Netz zum Zappeln - Tomas Szöllös traf. Neudorf/Parndorf Jrs. baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Thomas Lamster in der 93. Minute traf. Ein starker Auftritt ermöglichte SpG Neudorf/Parndorf Juniors am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Frauenkirchen.

Die Angriffsreihe von Neudorf/Parndorf Juniors lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 31 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die bisherige Spielzeit von Neudorf/Parndorf Jrs. ist weiter von Erfolg gekrönt. SpG Neudorf/Parndorf Juniors verbuchte insgesamt acht Siege und ein Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen. Neudorf/Parndorf Juniors ist seit drei Spielen unbezwungen.

Sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat SC Frauenkirchen derzeit auf dem Konto. Die Situation bei den Gästen bleibt angespannt. Gegen Neudorf/Parndorf Jrs. kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

SpG Neudorf/Parndorf Juniors setzte sich mit diesem Sieg von Frauenkirchen ab und belegt nun mit 25 Punkten den dritten Rang, während SC Frauenkirchen weiterhin 19 Zähler auf dem Konto hat und den siebten Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für Neudorf/Parndorf Juniors ist Nickelsdorf (Samstag, 15:00 Uhr). Frauenkirchen misst sich am selben Tag mit ASV Raiffeisenbank Zurndorf (15:30 Uhr).

1. Klasse Nord: SpG Neudorf/Parndorf Juniors – SC Frauenkirchen, 4:1 (1:0)

93 Thomas Lamster 4:1

70 Tomas Szoelloes 3:1

68 Daniel Gruber 3:0

63 Lukas Hoffmann 2:0

20 Lukas Hoffmann 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.