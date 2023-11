Zurndorf glückt spätes Comeback gegen Podersdorf

Details Samstag, 04. November 2023 19:59

Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von ASV Raiffeisenbank Zurndorf gegen UFC Podersdorf am See. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Comeback nach Seitenwechsel

Das 1:0 in der 34. Minute brachte UFC Podersdorf a. S. durch Zsolt Pal Böcyskey vermeintlich auf die Siegerstraße. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhten die Gäste auf 2:0 (39.) durch Peter Püspök. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Ralf Weber war es, der in der 56. Minute den Ball im Gehäuse von Podersdorf unterbrachte. Michal Dziaba, der in der 90. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich. UFC Podersdorf am See wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als ASV Zurndorf die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

Zurndorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

UFC Podersdorf a. S. verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Mit diesem Unentschieden verpasste UFC Podersdorf am See die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält Podersdorf den neunten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Nächster Prüfstein für ASV Raiffeisenbank Zurndorf ist SC Frauenkirchen (Samstag, 15:30 Uhr). UFC Podersdorf a. S. misst sich am selben Tag mit UFC Oggau (14:00 Uhr).

1. Klasse Nord: ASV Raiffeisenbank Zurndorf – UFC Podersdorf am See, 2:2 (0:2)

90 Michal Dziaba 2:2

56 Ralf Weber 1:2

39 Peter Puespoek 0:2

34 Zsolt Pal Boecskey 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.