Horstein feiert am Samstagabend Heimsieg über Apetlon

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 06:39

Gegen ASV COLDAMARIS Hornstein holte sich Apetlon eine 1:3-Niederlage im Zuge der 11. Runde in der 1. Klasse Nord ab. Als Favorit rein – als Sieger raus. ASV Hornstein hat alle Erwartungen erfüllt.

Heimsieg mit Zwei-Tore-Polster

Die Heimmannschaft erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Raul Zoltan Hajdinger traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Hornstein führte schließlich das 2:0 herbei (23.), als Julian Wördl für einen weiteren Treffer sorgte. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Nazar Savchuk in der 28. Minute, indem er durch das Anschlusstor für den Gast wieder Spannung aufkommen ließ. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. ASV COLDAMARIS Hornstein erzielte in der 49. Minute das 3:1 durch Doppeltorschütze Julian Wörndl. Nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte ASV Hornstein einen dreifachen Punktgewinn gegen Apetlon.

Mit dem Dreier sprang Hornstein auf den dritten Platz der 1. Klasse Nord. Mit dem Sieg knüpfte ASV Hornstein an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert ASV COLDAMARIS Hornstein sechs Siege und zwei Remis für sich, während es nur drei Niederlagen setzte. Hornstein ist seit drei Spielen unbezwungen.

Apetlon muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Gegen ASV Hornstein verlor Apetlon bereits das dritte Ligaspiel am Stück.

Hornstein tritt am Samstag, den 04.11.2023, um 16:00 Uhr, bei FC VEGANIS Sankt Andrä an. Einen Tag später (14:00 Uhr) empfängt Apetlon USC Wallern.

1. Klasse Nord: ASV COLDAMARIS Hornstein – Apetlon, 3:1 (2:1)

49 Julian Woerndl 3:1

28 Nazar Savchuk 2:1

23 Julian Woerndl 2:0

4 Raul Zoltan Hajdinger 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.