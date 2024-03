Klarer Auswärtssieg für Sankt Andrä bei Mönchhof in Überzahl

Spielberichte

FC VEGANIS Sankt Andrä setzte sich gegen Mönchhof mit 4:1 durch. An der Favoritenstellung ließ FC Sankt Andrä keine Zweifel aufkommen und trug gegen Mönchhof einen Sieg davon. Das Hinspiel hatte Sankt Andrä knapp für sich entschieden und mit 2:1 gewonnen.

Gäste drehen in Überzahl auf

Vor 125 Zuschauern markierte Lukas Mihalik das 1:0 (2.) - sein Abschluss aus 20 Metern passte genau ins rechte Kreuzeck. Den Ausgleichstreffer hatte Mönchhof in der 33. Minute im Repertoire - Vinicius Leite Teles traf ebenfalls aus der Distanz. Kurz vor der Pause stellte der Unparteiische noch Sebastian Iacovino-Protiwa von den Gastgebern mit Gelb-Rot vom Platz. Ohne weitere Tore ging es in die Pause. Mihalik schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (65.) - er schießt wunderbar rechts unten eins. Für das 3:1 und 4:1 war Marek Sovcik verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (74./76.). Zunächst traf er per Kopf, dann im Eins-gegen-Eins gegnerischen Schlussmann. Schließlich strich FC VEGANIS Sankt Andrä die Optimalausbeute gegen Mönchhof ein.

Mönchhof musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Mönchhof insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Mönchhof ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Die Offensivabteilung von FC VEGANIS Sankt Andrä funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 41-mal zu. Elf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Sankt Andrä. Mit vier Siegen in Folge ist FC VEGANIS Sankt Andrä so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Mönchhof stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) bei SC Freistadt Rust vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt FC Sankt Andrä UFC Podersdorf am See.

1. Klasse Nord: Mönchhof – FC VEGANIS Sankt Andrä, 1:4 (1:1)

76 Marek Sovcik 1:4

74 Marek Sovcik 1:3

65 Lukas Mihalik 1:2

33 Vinicius Leite Teles 1:1

2 Lukas Mihalik 0:1

Details

