Spät, später, Mayer: Sieg für Wallern dank Last-Minute-Treffer

Details Sonntag, 17. März 2024 18:58

Ein Tor machte den Unterschied – USC Wallern siegte mit 2:1 gegen SC Freistadt Rust. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das SC Rust am Ende mit 4:3 gewonnen hatte.

Spätes Siegtor

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. SC Freistadt Rust kam vor 200 Zuschauern erst spät zum 1:0, das Christiano Grigorio Barbosa Filho in der 68. Minute gelang. Sebastian Pichler schoss für Wallern in der 75. Minute das erste Tor. Alle Zeichen standen bereits auf Remis, als Patrick Mayer den Gastgeber mit seinem Torerfolg in der Nachspielzeit die Führung brachte. Schließlich strich USC Wallern die Optimalausbeute gegen SC Rust ein.

Wallern ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die sechste Position vorgerückt. Acht Siege und sechs Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von USC Wallern. In den letzten fünf Partien rief Wallern konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Bei SC Freistadt Rust präsentierte sich die Abwehr angesichts 26 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (38). Nach 14 gespielten Runden gehen bereits 31 Punkte auf das Konto der Gäste und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Zehn Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat SC Rust derzeit auf dem Konto. SC Freistadt Rust klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen USC Wallern war bereits die dritte am Stück in der Liga.

Wallern stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) bei SC Zagersdorf vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SC Rust Mönchhof.

1. Klasse Nord: USC Wallern – SC Freistadt Rust, 2:1 (0:0)

95 Patrick Mayer 2:1

75 Sebastian Pichler 1:1

68 Christiano Grigorio Barbosa Filho 0:1

