Leader SC Rust siegt auch gegen Oggau souverän

Spielberichte

Details Samstag, 20. April 2024 20:30

SC Freistadt Rust kam gegen UFC Oggau zu einem klaren 4:0-Erfolg. SC Rust setzte sich standesgemäß gegen Oggau durch. Das Hinspiel war beim 1:1 zwischen den beiden Mannschaften ohne einen Sieger geblieben.

Hausherren siegen deutlich

Die Führung von SC Freistadt Rust stellte Gergö Nemeth sicher. Der Angreifer traf vor 500 Zuschauern zum 1:0. Mit der Führung für den Ligaprimus ging es in die Kabine. Bence Orszagh erhöhte für die Gastgeber auf 2:0 (46.). Mit dem 3:0 von Christiano Grigorio Barbosa Filho für SC Rust war das Spiel eigentlich schon entschieden (51.). In der Nachspielzeit besserte Orszagh seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 94. Minute seinen zweiten Tagestreffer für SC Freistadt Rust erzielte. Am Ende kam SC Rust gegen UFC Oggau zu einem verdienten Sieg.

Bei SC Freistadt Rust präsentierte sich die Abwehr angesichts 35 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (53). Mit dem Sieg baute SC Rust die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SC Freistadt Rust 13 Siege, zwei Remis und kassierte erst vier Niederlagen. SC Freistadt Rust erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Nur 20 Treffer erzielte UFC Oggau bislang. Fünf Siege, sieben Remis und sieben Niederlagen hat Oggau derzeit auf dem Konto.

SC Rust stellt sich am Sonntag (17:00 Uhr) bei Apetlon vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt UFC Oggau SC Zagersdorf.

1. Klasse Nord: SC Freistadt Rust – UFC Oggau, 4:0 (2:0)

94 Bence Orszagh 4:0

51 Christiano Grigorio Barbosa Filho 3:0

46 Bence Orszagh 2:0

28 Gergö Nemeth 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.