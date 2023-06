Junge Protagonisten als essenzielles "A und O": SC Loipersdorf-Kitzladen nimmt Cup- und Mittelfeld-Platz ins Visier

Details Donnerstag, 29. Juni 2023 12:07

Nahezu nahtlos schließen die Spielzeiten im Fußball-Unterhaus in diesem Kalenderjahr aneinander an, ist auch in der 1. Klasse Süd der SC Loipersdorf-Kitzladen bereits wenige Wochen nach dem Saisonkehraus 2022/23 in die Vorbereitungen für die ante portas stehende Spielzeit 2023/24 involviert. Nachdem vor kurzem mit dem Einheimsen des vierten Tabellenranges ein beachtliches "Arbeitszeugnis" eingefahren und zelebriert werden durfte, warf Ligaportal gemeinsam mit Sektionsleiter Roland Szander den Fernstecher in die Zukunft aus und sprach über alles Bevorstehende in den kommenden Wochen und Monaten...

Punkte-Parität in Saison-Hälften eins und zwei als "Erfolgsformel"

Sowohl zum Saison-Einklang im Herbst als auch nach dem "Winterschlaf" beim "Frühjahrserwachen" fand man in Loipersdorf-Kitzladen postwendend in die Gänge, "mauserte" man sich mit ansprechenden Darbietungen von Beginn an im oberen Tabellensegment fest (Punkteschnitt 1,85)... Ganz zur Freude des Betreuerstabes, der Spieler und der Fangemeinde - Roland Szander: "Wir sind mit der Spielsaison 22/23 und dem Abschneiden sehr zufrieden. Dabei ist festzuhalten, dass es sowohl im Herbst als auch im Frühjahr gepasst hat. In beiden Spielzeiten wurden je 24 Punkte erkämpft; in der Vorsaison hatten wir am Ende der gesamten Saison „nur“ 18 Punkte und sind knapp am Abstieg vorbeigeschrammt. Somit dürfen wir mit der abgelaufenen Spielzeit sehr zufrieden sein".

Hochbetrieb am Transfermarkt, dazu eine üppig bestückte Verletzten-Akte



Auch abseits des grünen Rasens bereitet man sich auf Hochtouren für die kommende Spielzeit vor, spiegeln die Sommermonate ja quasi die "Haupt-Saison" auf dem Transfermarkt wider. Roland Szander: "Fix ist bis jetzt der Abgang von Tormann Sascha Freitag zu Welgersdorf. Als Zugang dürfen wir Fabian Böhm vermelden, der nach der U16 in Oberwart zum Stammverein Loipersdorf-Kitzladen zurückkehrt. Weitere Zu- und Abgänge sind in Verhandlung". Überdies hat sich seit Wiederaufnahme des Spielbetriebes infolge der Winterpause eine Verletztenliste an Eigenbau-Kräften zusammengetragen, die es nun zu kompensieren gilt: "Großer Wermutstropfen: In der vergangenen Frühjahrssaison haben sich leider VIER einheimische, junge Spieler schwer verletzt. Auf diesem Wege möchten wir ALLEN Verletzten ALLES GUTE, sowie schnelle und vollständige Genesung wünschen"!

Der Blick in die Zukunft lässt eine jüngere Truppe ins Rampenlicht rücken...



Der Spielbetriebs-Motor kam noch gar nicht recht zur Ruh', steht der Fußball zeitnah schon wieder auf der Tagesordnung... Die kurz ausfallende Sommerpause lässt kaum ein ernstzunehmendes Verschnaufen zu: "Wir starten am 28.06. mit dem Training. Alle weiteren Vorbereitungen für die Herbst-Saison sind im Laufen. Aufgrund der extrem kurzen Sommerpause hält sich die Vorfreude (noch) in Grenzen". Dazu sollen vor dem Saison-Beginn noch ein paar Adaptionen in der Mannschaft vorgenommen werden, um in der kommenden Spielzeit wieder als gefestigte Größe im Tableau dazustehen: "Da wir die Mannschaft etwas verjüngen und im Herbst auch noch nicht auf die verletzten Spieler zugreifen können, peilen wir einen gesicherten Mittelfeldplatz an. Wenn sich die Jüngeren weiterentwickeln, die Neuen schnell und gut integriert werden und sich die Mannschaft festigt, könnte auch wieder ein Cup-Platz möglich sein".

