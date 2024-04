Halbturn nicht zu bremsen: 4:3-Sieg in Marz

Spielberichte

Details Samstag, 27. April 2024 09:50

Am Freitagabend empfing der ASK Marz den USV Halbturn zum Meisterschaftsspiel in der 24. Runde der Burgenlandliga. Die Hausherren benötigen jeden Punkt, um sich vom Abstiegsplatz zu entfernen; die Gäste aus Halbturn könnten ihre Siegesserie prolongieren und dem Abstiegskampf adieu sagen. In einer spannenden Partie hatten die Gäste mit dem Treffer kurz vor dem Spielende das Glück auf ihrer Seite und machten weiteren Boden zu den Abstiegsrängen gut. Für die Hausherren wird es im Abstiegskampf immer brenzliger, sollte man nicht bald einen vollen Erfolg realisieren.

Späte 1:0-Führung für die Hausherren

Vor einer lautstarken Zuschauerkulisse, an die 100 Halbturner Fans waren angereist, starteten beide Mannschaften in das Spiel, als nach drei Minuten der Halbturner Spieler Jan Reiter das Spielgerät an das Aluminium knallte. Im weiteren Verlauf hielten sich beide Mannschaften mit Torchancen vornehm zurück; Vorsicht war das oberste Gebot. Kurz vor dem Pausenpfiff rechnete niemand mehr mit einem Tor, dann war es Gyula Angyal, der nach einem Abspielfehler der Gäste die 1:0-Führung erzielte, was auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Halbturn drehte das Spiel

Die zweite Halbzeit war konträr zur ersten, gespickt mit vielen Torchancen und Treffern. Den Anfang machte, wer könnte es sonst sein, der Goalgetter der Gäste, Marco Philipp Hoffmann, der einen zielgenauen Pass von Nico Noel Horvath zur 1:0-Führung der Auswärtigen einlochte. Auf den Geschmack gekommen, war es nur drei Minuten später Nico Noel Horvath, der nach einem grandiosen Zuspielt von Ivan Hlushko das 2:1 erzielte. In der 71. Minute die Antwort der Heimischen, als die Halbturner den Ball in der eigenen Spielhälfte vertrödelten und Ciprian-Florin Brata zum 2:2-Ausgleich einschoss. Nur drei Minuten später die erneute Führung der Gäste, als Matus Pavlovcik das Leder zum 3:2 in den Kasten der Einheimischen versenkte. Aber die Hausherren steckten nicht auf und kamen durch Gyula Angyal mit seinem zweiten Treffer zum erneuten Ausgleich und es stand 3:3. Glück muss man sich erarbeiten und so geschehen in der Nachspielzeit, als Marco Philipp Hoffmann, mit einem Solo einige Abwehrspieler der Hausherren umkurvte und mit seinem zweiten Treffer zum 4:3-Endstand einlochte. Der Jubel bei den mitgereisten Halbturner Fans kannte keine Grenzen; sie konnten den vierten Sieg in Folge feiern. In der Nachspielzeit sah der zweifache Torschütze der Heimischen, Gyula Angyal nach einer intensiven Diskussion mit Schiedsrichter Nikica Veselcic die Gelb-Rote Karte. Trotz des kämpferischen Einsatzes der Hausherren konnten sie ihre Negativserie nicht beenden und bleiben weiterhin tief im Abstiegskampf verwickelt.

Stimme zum Spiel:

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

„Wir sind gleich mit guten Torchancen in das Spiel gestartet, wenn wir diese verwertet hätten, wäre es für uns von Beginn an leichter gewesen und dann haben wir zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt das 0:1 bekommen. In der zweiten Halbzeit sind wir mit einem Doppelschlag in Führung gegangen und haben durch einen Treffer in der Nachspielzeit verdient mit 4:3 gewonnen.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.