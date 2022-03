Loipersdorf-Kitzl. bezwingt ASK Goberling und verschafft sich Luft im Abstiegskampf

Details Montag, 28. März 2022 23:17

Überraschung in der 1.Klasse Süd! Mit 0:2 verlor der heimstarke ASK Skoda Simon Goberling am vergangenen Sonntag zu Hause gegen Loipersdorf-Kitzladen. Hängende Köpfe bei den Platzherren vom ASK Goberling, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Das Hinspiel hatte beim 2:2-Remis keinen Sieger gefunden.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Goberling war jedoch gut im Spiel, Loipersdorf-Kitzladen versuchte so gut wie möglich dagegen zu halten. Die Gäste hatten eine doch relativ lange Verletzenliste, was in den ersten 45 Minuten jedoch selten auffiel. Einmal hatte man jedoch Glück, als die Hausherren einen Ball an die Stange setzten. Das sollte es für die erste Halbzeit gewesen sein.

Gäste schlagen zu

Im zweiten Durchgang dann immer mutigere Gäste, die nach 51 Minuten dann auch noch in Führung gingen, Klemens Höller, der zum Stürmer umfunktioniert werden musste, traf zur Führung. nach dem Treffer riss bei den Hausherren sichtlich der Faden, Loipersdorf hatte jetzt im Konter gute Chancen und schaffte durch Philipp Schiller auch die Entscheidung mit dem zweiten Treffer. Trotz der überraschenden Pleite bleibt der ASK Skoda Simon Goberling in der Tabelle stabil. Das Heimteam verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und drei Niederlagen. Am nächsten Samstag reist der ASK Skoda Simon Goberling zum SV Welgersdorf, zeitgleich empfängt Loipersdorf-Kitzladen Oberdorf.

"Der Sieg kamm sicherlich etwas überraschend, er ist in Anbetracht der Tabelle aber mehr als wichtig für uns", so Loipersdorf-Kitzladen Sektionsleiter Roland Szander.

Der Beste: Klemens Höller (Loipersdorf)

1. Klasse Süd: ASK Skoda Simon Goberling – Loipersdorf-Kitzladen, 0:2 (0:0)

81 Philipp Schiller 0:2

53 Klemens Hoeller 0:1