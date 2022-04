Pflichtaufgabe erfüllt - Goberling hält Kontakt zur Spitze

Details Dienstag, 05. April 2022 12:10

Welgersdorf kämpft weiter um Punkte! Mit 1:2 verlor Welgersdorf am vergangenen Sonntag zu Hause gegen den ASK Goberling. Vollends überzeugen konnte Goberling dabei jedoch nicht. Das Hinspiel, das 2:1 geendet war, hatte seinen Sieger mit dem Gast ebenfalls gefunden.

Die Goberlinger starteten perfekt in dieses Spiel, man ging mit der ersten Aktion auch gleich in Führung! Bruno Bogovic war der Torschütze, er kehrte nach Abwesenheit wieder zurück und stellte seine Wichtigkeit sofort unter Beweis! Welgersdorf stemmte sich in der Folge aber ordentlich dagegen, bis zur Pause konnte man das Ergebnis halten, die Partie blieb allso bis zum Ende spannend.

Späte Entscheidung

Im zweiten Durchgang dasselbe Bild, Goberling kontrollierte das Spiel, doch Welgersdorf versuchte immer wieder Nadelstiche zu setzen. Am Ende musste man aufmachen, es ergaben sich viele Räume und Dario Sudec wusste einen davon zu nutzen! Der Treffer von Martin Antol nach 92 Minuten war nur noch ergebniskosmetik für die tapferen Gastgeber! Der ASK Goberling behauptet nach dem Erfolg über Welgersdorf den vierten Tabellenplatz. Mit dem Sieg baute man die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Goberling neun Siege, drei Remis und kassierte erst drei Niederlagen.

"Wir sind froh, dass Bruno wieder zurück ist, mittlerweile sind wir auch wieder voll in der Spur", so Goberlings Trainer Joachim Postmann.

Der Beste: Bruno Bogovic (Goberling)

1. Klasse Süd: SV Welgersdorf – ASK Skoda Simon Goberling, 1:2 (0:1)

92 Martin Antol 1:2

85 Dario Sudec 0:2

1 Bruno Bogovic 0:1