Großpetersdorf bleibt weiter im Rennen um den Aufstieg

Details Montag, 23. Mai 2022 18:45

Spannung pur kurz vor Ende der Saison! Mit 0:3 verlor Neuhaus/Klausenb. am vergangenen Freitag deutlich gegen Großpetersdorf. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten vom SV Großpetersdorf. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Neuhaus/Klaus. hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 6:2 durchgesetzt, diesmal lief es von Beginn weg allerdings anders.

Denn die Gastgeber hatten schon den perfekten Start ins Spiel. Michael Wurglits glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Großpetersdorf (5./43.), die Treffer fielen jeweils zu sehr guten Zeitpunkten, die Gäste hatten vor allem zu Beginn wenig entgegenzusetzen. Mit der Führung für den Tabellenprimus ging es in die Kabinen für die beiden Mannschaften.

Großpetersdorf lässt nichts anbrennen

Im zweiten Durchgang kontrollierten die Gastgeber dann das Spiel und verwalteten den Vorsprung relativ souverän über die Zeit. Der Treffer von Geza Garda aus der 88. Minute beförderte die Heimmannschaft vor 150 Zuschauern endgültig auf die Siegerstraße, zu diesem Zeitpunkt war aber bereits so gut wie alles entschieden. Schlussendlich verbuchte der SV Großpetersdorf gegen Neuhaus am Klausenbach einen überzeugenden Heimerfolg. Die errungenen drei Zähler gingen für Großpetersdorf einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Der Defensivverbund vom SV Großpetersdorf ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 21 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Nur viermal gab sich Großpetersdorf bisher geschlagen. In den letzten fünf Partien holte man starke 12 Punkte. Trotz der Niederlage belegt Neuhaus/Klausenb. weiterhin den siebten Tabellenplatz. Neun Siege, ein Remis und elf Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Am nächsten Samstag reist Großpetersdorf zum ASK Skoda Simon Goberling, zeitgleich empfängt Neuhaus/Klaus. Bad Tatzmannsdorf.

"Man merkt, dass sich die Sitaution in der Tabelle oben immer mehr zuspitzt, die Teams zeigen Nerven. Von daher sind wir sehr glücklich mit den drei Punkten", so Großpetersdorf Trainer Andi Konrad.

Der Beste: Michael Wurglits (Großpetersdorf)

1. Klasse Süd: SV Großpetersdorf – Neuhaus am Klausenbach, 3:0 (2:0)

88 Geza Garda 3:0

43 Michael Wurglits 2:0

5 Michael Wurglits 1:0