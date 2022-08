Deutsch Kaltenbrunn rückt auf Platz vier vor!

Details Mittwoch, 31. August 2022 08:54

Im Spiel von Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn gegen SV Welgersdorf gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Deutsch Kaltenbrunn. Die Ausgangslage sprach für Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Welgersdorf bereits in Front. Laszlo Bacsi markierte in der zweiten Minute die Führung. Peter Kollar nutzte die Chance für Deutsch Kaltenbrunn und beförderte in der 30. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Lukas Haas machte in der 48. Minute das 2:1 von Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn perfekt. David Pal versenkte die Kugel zum 3:1 für das Heimteam (84.). Kurz vor Ultimo war noch Markus Kamper zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von SV Welgersdorf verantwortlich (88.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Deutsch Kaltenbrunn die Gäste 3:2.

Bei Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn präsentierte sich die Abwehr angesichts zwölf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (16). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Deutsch Kaltenbrunn in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Deutsch Kaltenbrunn. Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn ist seit drei Spielen unbezwungen.

Welgersdorf findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. SV Welgersdorf musste sich nun schon dreimal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Welgersdorf insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Lage von SV Welgersdorf bleibt angespannt. Gegen Deutsch Kaltenbrunn musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am kommenden Sonntag trifft Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn auf ASK Skoda Simon Goberling, Welgersdorf spielt tags zuvor gegen Oberdorf.

1. Klasse Süd: Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn – SV Welgersdorf, 3:2 (1:1)

88 Markus Kamper 3:2

84 David Pal 3:1

48 Lukas Haas 2:1

30 Peter Kollar 1:1

2 Laszlo Bacsi 0:1