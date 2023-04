Neuhaus unterliegt Loipersdorf-Kitzladen knapp mit 2:3

Details Samstag, 08. April 2023 18:57

Neuhaus/Klausenb. und Loipersdorf-Kitzl. boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich im uge der 17. Runde in der 1. Klasse Süd am Samstagnachmittag mit 2:3. Loipersdorf-Kitzl wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit Neuhaus/Klaus. einen knappen 3:2-Sieger.

Entscheidung nach dem Seitenwechsel

Loipersdorf-Kitzladen geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Borna Pajk das schnelle 1:0 für Neuhaus am Klausenbach erzielte. Die Hausherren mussten den Treffer von Marijo Sandor zum 1:1 hinnehmen (27.), doch schlug man gleich darauf wieder zurück: Andraz Sorko witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:1 für die Gastgeber ein (32.). Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (42.) traf Uwe Weber zum Ausgleich für Loipersdorf-Kitzladen. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Nikola Lovric stellte die Weichen für die Gäste auf Sieg, als er in Minute 54 mit dem 3:2 zur Stelle war und den Gast damit erstmals in Front brachte. Die 2:3-Heimniederlage von Neuhaus/Klaus. war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Trotz der Niederlage behält Neuhaus am Klausenbach den fünften Tabellenplatz bei. Sieben Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat man momentan auf dem Konto.

Loipersdorf-Kitzladen behauptet nach dem Erfolg über Neuhaus/Klaus. den vierten Tabellenplatz. Die Offensivabteilung von Loipersdorf-Kitzl. funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 39-mal zu. Die Saison der Gäste verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zehn Siegen, vier Remis und nur drei Niederlagen klar belegt.

Am nächsten Samstag reist Neuhaus/Klausenb. zu ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab, zeitgleich empfängt Loipersdorf-Kitzladen SK Unterschützen.

1. Klasse Süd: Neuhaus am Klausenbach – Loipersdorf-Kitzladen, 2:3 (2:2)

54 Nikola Lovric 2:3

42 Uwe Weber 2:2

32 Andraz Sorko 2:1

27 Marijo Sandor 1:1

8 Borna Pajk 1:0

