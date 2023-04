Nichts für schwache Nerven: Spitzenreiter Tobaj mit knappen Heim-Dreier gegen Welgersdorf

Details Sonntag, 09. April 2023 08:45

ASV Gemeinde Tobaj und SV Welgersdorf boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2 - das Match ging am Samstag unter dem Deckmantel von Spieltag 17 über die Bühne. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatte ASV Tobaj mit 3:2 gesiegt.

Spannung bis zum Schluss

Luka Dragovic sicherte dem Spitzenreiter vor 146 Zuschauern die Führung (19.). Zoran Lukavecki schoss die Kugel zum 2:0 für die Heimmannschaft über die Linie (30.) und sorgte damit vermeintlich bereits für eine Vorentscheidung. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Für das 1:2 von SV Welgersdorf zeichnete Martin Antol verantwortlich (70.). Dann geigte der Gast plötzlich auf: In der 75. Minute gelang Welgersdorf, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Milan Kosik. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Lukavecki den entscheidenden Führungstreffer für ASV Gemeinde Tobaj erzielte (87.) und den Heimsieg sicherstellte. Letzten Endes ging ASV Tobaj im Duell mit Welgersdorf als Sieger hervor - wenn man auch von einem Zittersieg gegen das Tabellenschlusslicht sprechen muss.

Der Angriff von ASV Gemeinde Tobaj wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 56-mal zu. ASV Tobaj ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet zwölf Siege und fünf Unentschieden. Der Gastgeber erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien 13 Zähler.

Mit lediglich zehn Zählern aus 17 Partien steht SV Welgersdorf auf dem Abstiegsplatz. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass SV Welgersdorf in dieser Zeit nur einmal gewann.

Am kommenden Sonntag trifft ASV Tobaj auf ASK Skoda Simon Goberling, Welgersdorf spielt tags zuvor gegen Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn.

1. Klasse Süd: ASV Gemeinde Tobaj – SV Welgersdorf, 3:2 (2:0)

87 Zoran Lukavecki 3:2

75 Milan Kosik 2:2

70 Martin Antol 2:1

30 Zoran Lukavecki 2:0

19 Luka Dragovic 1:0

