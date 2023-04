Doppelpacker Andras Varga: Unterschützen unterliegt Zuberbach knapp

Details Sonntag, 09. April 2023 08:59

Am Samstagnachmittag gab es im Duell des SK Unterschützen mit SV Zuberbach eine kleine Überraschung zu beäugen, als dass sich der Gast im Zuge der 17. Runde mit einem 2:1-Auswärtserfolg auf den längeren Ast setzen konnte. Im Hinspiel hatte Unterschützen keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 3:0 gewonnen.

Varga sei Dank

Andras Varga stellte die Weichen für SV Zuberbach erstmals vorsichtig auf Sieg, als er in Minute 25 mit dem 1:0 zur Stelle war. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. In der 70. Minute brachte Marco Helmig den Ball im Netz von Zuberbach unter und markierte das 1:1. Sieben Minuten später gingen die Gäste durch den zweiten Treffer dank Andras Varga in Führung, diesmal aber behielt der Vorsprung bis zum Spielende an Gültigkeit - 1:2 der Endstand.

Der Patzer von Unterschützen zog im Klassement keine Folgen nach sich, man bleibt Dritter. Die gute Bilanz von SK Unterschützen hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Unterschützen bisher elf Siege, ein Remis und fünf Niederlagen.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Zuberbach in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. SV Zuberbach verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen.

SK Unterschützen tritt am Samstag, den 15.04.2023, um 16:30 Uhr, bei Loipersdorf-Kitzladen an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt Zuberbach Sankt Michael.

1. Klasse Süd: SK Unterschützen – SV Zuberbach, 1:2 (0:1)

77 Andras Varga 1:2

70 Marco Helmig 1:1

25 Andras Varga 0:1

