Kein Sieger im Topspiel: Loipersdorf-Kitzladen und Unterschützen trennen sich mit einem "X"

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen Loipersdorf-Kitzladen und SK Unterschützen 2:2. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Das Match ging unter dem Deckmantel von Spieltag 18 über die Bühne. Im Hinspiel war Loipersdorf-Kitzladen bei der deutlichen 0:4-Pleite unter die Räder gekommen.

Tore nur in Hälfte eins

Der Gastgeber erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Nikola Lovric traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Loipersdorf-Kitzladen bejubelte noch das frühe Erfolgserlebnis, als Ivan Crnov für den Ausgleich sorgte (11.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Markus Nemeth das 2:1 nach (40.). Loipersdorf-Kitzladen glich nur wenig später aus (43.), sodass es fortan 2:2 stand. Die Erwartung der Zuschauer an die zweite Hälfte dürfte nach diesem furiosen ersten Akt groß gewesen sein, doch sie wurde enttäuscht: Weitere Tore blieben aus und so trennten sich die Teams remis.

Mit 35 Punkten auf der Habenseite steht Loipersdorf-Kitzl derzeit auf dem vierten Rang. Offensiv sticht Loipersdorf-Kitzladen in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 41 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Hausherren weisen in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, fünf Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Loipersdorf-Kitzladen seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt acht Spiele ist es her.

Mit 35 ergatterten Punkten steht SK Unterschützen auf Tabellenplatz drei. Elf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Unterschützen erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Loipersdorf-Kitzladen tritt kommenden Sonntag, um 16:30 Uhr, bei ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab an. Bereits einen Tag vorher reist SK Unterschützen zu Sankt Michael. Anpfiff ist ebenfalls um 16:30 Uhr.

1. Klasse Süd: Loipersdorf-Kitzladen – SK Unterschützen, 2:2 (2:2)

43 Klemens Hoeller 2:2

40 Markus Nemeth 1:2

11 Ivan Crnov 1:1

6 Nikola Lovric 1:0

