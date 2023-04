Weiter in Schlagdistanz zur Spitze: Unterschützen gewinnt bei Sankt Michael

Details Sonntag, 23. April 2023 07:24

Unterschützen errang am Samstag einen 3:1-Sieg über Sankt Michael und wahrt nach Spieltag 19 den Anschluss ans Spitzenfeld der Tabelle. Das Hinspiel hatte Unterschützen deutlich mit 3:0 für sich entschieden.

Hoffnungen bei den Hausherren von kurzer Dauer

Sankt Michael geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Niklas Geschray das schnelle 1:0 für SK Unterschützen erzielte. Marco Helmig versenkte die Kugel zum 2:0 für Unterschützen (32.) und ließ damit wohl schon vor dem Seitenwechsel eine leichte Vorentscheidung aufkommen. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Filip Hanzic war es, der in der 63. Minute das Spielgerät im Tor von SK Unterschützen unterbrachte und die Hausherren kurzzeitig von einem Comeback träumen ließ. Der Treffer von Adam Gyula Vittman in der 71. Minute wiederum machte die letzten heimischen Hoffnungsschimmer zunichte - das 1:3 spiegelte sogleich den Schlusspunkt dieser Partie wider. Am Ende punktete Unterschützen dreifach bei Sankt Michael.

Die Rückrunde verlief für den Gastgeber bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen gewann Sankt Michael noch kein einziges Mal. Nun musste sich Sankt Michael schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Dem stehen vier Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite gegenüber.

SK Unterschützen hat nach dem souveränen Erfolg über Sankt Michael weiter die dritte Tabellenposition inne. In der Defensive von Unterschützen griffen die Räder ineinander, sodass der Gast im bisherigen Saisonverlauf erst 19-mal einen Gegentreffer einsteckte. SK Unterschützen sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und fünf Niederlagen dazu.

Sankt Michael tritt am kommenden Samstag bei Loipersdorf-Kitzladen an, Unterschützen empfängt am selben Tag ASV Gemeinde Tobaj.

1. Klasse Süd: Sankt Michael – SK Unterschützen, 1:3 (0:2)

71 Adam Gyula Vittman 1:3

63 Filip Hanzic 1:2

32 Marco Helmig 0:2

7 Niklas Geschray 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei